مصر والإمارات تستقطبان نجوم الأغنية في احتفالات رأس السنة

كشف العديد من نجوم الأغنية العربية عن وجهتهم بمناسبة أعياد الميلاد، ليس للاحتفال، وإنما لإحياء حفلات بهذه المناسبة التي يرتفع فيها الطلب كما ترتفع أجور الكثيرين، وهذه المناسبة دفعت الإمارات ومصر لاستقطاب أبرز النجوم.

وبينما حسم الفنان “صابر الرباعي” قراره بإحياء حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة التونسية، فإن مصر استقطبت عدد مهم من نجوم لبنان، بينما نجوم “الصف الأول” في مصر اختاروا دولة الإمارات.

وهكذا تختتم الديفا “سميرة سعيد” سلسلة حفلاتها لهذه السنة بحفل كبير في ليلة رأس السنة، يشاركها فيه كلا من الفنانة “مايا دياب” والفنان الشعبي “حكيم” وذلك بأحد أكبر فنادق القاهرة، في حين ينتظر أن يقدم الفنان “محمد فؤاد” حفله بمدينة المنصورة في الــ 28 من الشهر الجاري.

وفي مصر دائماً، يحيي “راغب علامة” حفلاً في الــ 30 من الشهر بشرم الشيخ، وهو نفس المكان الذي ستحيي فيه “يارا” حفلها المحدد يوم الــ 29 من ديسمبر الجاري.

أما “رامي عياش” فسيقدم حفلين بمناسبة رأس السنة، في حين سيحيي مواطنه “وائل جسار” 3 حفلات بالمناسبة، الأولى بشرم الشيخ يوم 30 ديسمبر، وحفلين اثنين بفندقين مختلفين بالقاهرة في ليلة رأس السنة 31 ديسبمر الجاري.”

إلى ذلك، سيحيي الفنان “عاصي حلاني” حفله بمناسبة رأس السنة بأحد فنادق بيروت، كما تشارك “كارول سماحة” نفس الحفل الذي سيحييه “مروان خوري”، بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.

أما النجم “تامر حسني” فسيحيي حفلاً كبيراً بأحد فنادق أبوظبي بالإمارات، وتجتمع مواطنته “شيرين عبد الوهاب” بالنجمة “إليسا” و”ماجد المهندس”، في حفل يحتضنه أحد فنادق دبي بالإمارات.