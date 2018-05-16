ظهور كاسح لنجوم الدراما المصرية والسورية بلوك ” اللحية والشارب”

يبدو أن موضة إطلاق اللحية والشارب تكتسح أكثر هذا العام وتجذب نجوم الفن العرب بل والعالم فسنجد العديد من نجوم الدراما في موسم رمضان الحالي باللحية والشارب، البعض منهم أطلقها لأنها تخدم الشخصية التي يلعبها في المسلسل والبعض الآخر لأنه اختار أن يخرج على جمهوره بالوك الجديد هذا، ولا يمكن إنكار ما تتركه هذه الإطلالة من جاذبية وتأثير في الجنس الآخر وفي ترك انطباع مميز لدى الآخرين عامة وهو ما كشفته دراسة جديدة أجراها باحثون في أستراليا، أن النساء يفضلن الرجال ذوي اللحى الكثيفة “الغزيرة” عن الذين يقومون بحلقها تماماً.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في دورية تطور سلوكيات الإنسان، إلى أن شكل اللحية الكثيفة أو الكاملة تعطي مظهر جذاب للرجال، تفضله النساء. وسنستعرض أبرز نجوم الدراما الرمضانية الذين سيظهرون باللحية والشارب:

أحمد عز

يطل النجم أحمد عز في مسلسله الرمضاني أبو عمر المصري بلوك اللحية والشارب حيث يتطلب دوره الظهور بهذا اللوك. يشاركه البطولة في هذا العمل أروى جودة، وأمل بوشوشة، ومنذر رياحنة، وغيرهم. والمسلسل مأخوذ من رواية عز الدين شكري فشير، وسيناريو وحوار مريم ناعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

مصطفى شعبان

يظهر الفنان مصطفى شعبان في مسلسله “أيوب” باللحية والشارب قد تكون للمرة الأولى وقد أطلقها لانها تخدم الدور الذي يلعبه حيث يجسد شخصية شاب من أسرة متوسطة ويتعرض للظلم ويدخل السجن ثم يهرب منه فيقرر الانتقام من كل الذين ظلموه بطرق مختلفة.

هاني سلامه

ويطل هاني سلامه في مسلسله “فوق السحاب” بـ “لوك” اللحية والشارب أيضاً. فالشخصية التي يلعبها يخدمها هذا اللوك ، ويشاركه البطولة إبراهيم نصر، وعفاف شعيب، وغيرهم ويقوم بالتأليف حسان دهشان، ويخرجه رؤوف عبدالعزيز.

عمرو يوسف

سنجده يظهر أيضاً باللحية والشارب في مسلسل طايع والذي تلعب فيه البطولة أمامه صبا مبارك، ويقوم بتأليف العمل محمد دياب، وخالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة

تيم حسن

ويستمر النجم تيم حسن بالظهور على جمهوره باللحية والشارب في مسلسله الهيبة 2 بعد أن ظهر بها في العام الماضي بالهيبة 1 بل اختار هذا اللوك في حياته العادية مؤخراً، وسنجده في رمضان الحالي يتابع أداء شخصية “جبل شيخ الجبل”، والمسلسل سيناريو وحوار باسم السلكا، وإخراج سامر برقاوي وبطولة نيكول سابا ومنى واصف وأويس مخللاتي وعبدو شاهين وعبد المجيد مجذوب وفاليري أبو شقرا وغيرهم

قيس الشيخ نجيب

ويشهد موسم 2018 عودة النجم قيس الشيخ نجيب للدراما بلوك اللحية والشارب أيضاً من خلال مسلسل “جوليا” مع النجمة اللبنانية ماغي أبو غصن، من تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب.

باسل خياط

يظهر النجم السوري باسل خياط بلوك اللحية والشارب، من خلال بطولة مسلسل “تانغو”، من تأليف إياد أبو الشامات، وإخراج رامي حنا، ومن بطولة دانة مارديني، وباسم مغنية، ودانييلا رحمة.

عابد فهد

يعود عابد فهد في رمضان هذا العام للعمل مع النجمة نادين نسيب نجيم، من خلال بطولة مسلسل “طريق” حيث يظهر أيضاً باللحية والشارب ، ويخرج هذا المسلسل رشا شربتجي.