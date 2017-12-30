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نجوم السينما يحلّون ضيوفاً على عادل إمام في “العوالم الخفية”

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ديسمبر ٣٠ ,٢٠١٧

إن مسلسل الزعيم عادل إمام “عوالم خفية” الذي شرع في تصويره، وينتظر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل على شاشة التلفزيون السعودي، سوف يظهر فيه العديد من نجوم السينما في مصر كضيوف شرف، نذكر من بينهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسمين صبري وشريف منير ومنى زكي، علماً أن التعاقد مع مجموعة من النجوم الذين يحبهم الجمهور العربي، مازال جارياً مع الشركة المنتجة.

بعد تسجيل انضمام كل من ليلى علوي و بشرى وفتحي عبد الوهاب ومي سليم وهبة مجدي إلى بطولة مسلسل “عوالم خفية”، الذي سيشارك فيه النجم العربي عادل إمام ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، يبدو أن نجله رامي إمام المخرج والمنتج لهذا العمل الفني، قرر أن يتعاقد مع العديد من النجوم ليكونوا ضيوف شرف في هذا المسلسل، وهذا دون شك سيزيد من قوة الأداء، ويشوق الجمهور أكثر على متابعته، ونذكر من الأسماء التي وقع عليها الاختيار ويجري معها التفاوض، كل من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وشريف منير ومنى زكي وما إلى غير ذلك من أسماء المشاهير في السينما المصرية.

وفضل عادل إمام هذه المرة التعاون لأول مع شركة إنتاج “ماجنوم” التي تعود لابنه رامي، وإلى جانب ذلك يتعاون لأول مرة كذلك مع كتاب سيناريو شباب ويتعلق الأمر بالثلاثي أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.

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