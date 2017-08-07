بالفيديو: نجوم الغناء في لبنان يعايدون السوبرانو تانيا قسيس

احتفلت السوبرانو تانيا قسيس بعيد ميلادها مساء الجمعة في 28 تموز/يوليو الماضي في منطقة الأرز، بحضور جمع من الفنانين، ورئيسة لجنة مهرجانات الأرز الدولية النائب ستريدا جعجع والدكتور سمير جعجع.

استهلّ الاحتفالية الفنان وليد توفيق بأغنيته الشهيرة “انزل يا جميل ع الساحة” ليتبعه كل من البوب ستار رامي عياش بأغنيته “مبروك يا حياة قلبي مبروك” والنجم ملحم زين في أغنية “هابي بيرثداي تو يو” على الطريقة البعلبكية.

وتخلّل العشاء قطع قالب الحلوى الذي يحمل صورة تانيا قسيس وتصفيق حارّ من جميع الحاضرين، نذكر منهم النجم جوزيف عطية، والفنان زين العمر، والملحن ميشال فاضل، والشاعر نزار فرنسيس، والفنانة عبير نعمه والتينور إيليا فرنسيس وأصدقاء تانيا المقربين.

وكانت بدورها قد فاجأت شمس الأغنية نجوى كرم السوبرانو تانيا قسيس بغنائها لها “هابي بيرثداي” وسط أجواء مميزة في فيديو جمعهما وشغل مواقع التواصل الإجتماعي.

قسيس عبّرت عن سعادتها بهذه المفاجأة وتوجّهت بالشكر والتحية إلى نجوى قائلة: “أحلى عيد ميلاد مع أحلى فنانة”.

يذكر أنّ السوبرانو تانيا قسيس قد افتتحت أولى ليالي مهرجانات الأرز الدولية بأوبريت كرّم خلاله 12 فناناً لبنانياً الأرزة، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان ميشال فاضل. فتألّقت تانيا بفستان أحمر رائع وسحرت الحاضرين بأغنية “وطني” التي نالت جائزة “الموريكس دور” لفئة “أفضل أغنية وطنية للعام 2015” و أغنية “درب المجد” التي أطلقتها مؤخراً دعماً للجيش اللبناني والتي دخلت في الـ “Official Lebanese Top 20”.