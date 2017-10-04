نجوم الفن والإعلام يلتقون بليلة تتويجهم في مهرجان الفضائيات العربية

التقى صناع الفن والإعلام من مصر والوطن العربي، قبل يومين في أحد فنادق القاهرة، لنيل جوائز تألقهم ونجاحهم وتميزهم وتكريمهم عن موسم 2017، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الفضائيات العربية، بناء على تصويت الجمهور واختيارات النقاد في مجالات السينما، والدراما، والغناء، والتقديم والأزياء… الخ.

ففي مجال السينما تم تكريم “طارق العريان” كأفضل مخرج، في حين حصل على جائزة النقاد في مجال السينما النجمين “محمد سعد” و”أحمد رزق”، وحصد جوائز الإبداع في الدراما التلفزيونية: “يوسف الشريف”، “هاني سلامة”، “شريف منير”، “صابرين”، و”محمود عبد المغني.”

أما عن جوائز النقاد في مجال الدراما فقد عادت جائزة أفضل ممثل للنجم “ياسر جلال”، وجائزة الإبداع للفنانة “حنان مطاوع”، وأفضل مخرجة عادت لــ “كاملة أبو ذكري”، أما أفضل وجه جديد فعاد لــ “راكيين سعد”، أفضل تصوير “نانسي عبد الفتاح”، وأفضل إعلامية “إسعاد يونس” عن برنامج “صاحبة السعادة.”

جوائز الجمهور عادت للنجمة “نيللي كريم” كأفضل ممثلة، “أمير كرارة” كأفضل ممثل، “رجاء الجداوي” أفضل كوميدية، “أحمد فهمي” أفضل كوميدي، “سهر الصايغ” أفضل ممثلة شابة، و”محمد عز” أفضل ممثل شاب.

كما نال “جمال العدل” جائزة أفضل منتج، “أحمد نادر جلال” جائزة أفضل مخرج، “ميلاد أبي رعد” جائزة أفضل مخرج لبناني، “مدحت العدل” جائزة أفضل مؤلف، جائزة العمل المتكامل للمنتجين “ريمون مقار” و”محمد محمود عبد العزيز” والمنتج “طارق الجنايتي” عن أفضل مسلسل كوميدي “ريح المدام”، في حين ذهبت جائزة أفضل عمل جماهيري للمخرج “محمد جمال العدل” عن مسلسل “لأعلى سعر” وأفضل مطرب “رامي عياش”.

في عالم الموضة والأزياء، نال مصمم الأزياء “هاني البحيري”، جائزة أفضل مصمم أزياء، كما تم تكريم “رباب عبد العاطي” كأفضل مهندسة ديكور لعام 2017 عن الاحتفالات والمهرجانات المصرية والعربية.

جوائز التميز حصدها عدد من الأسماء: “روجينا”، “ريهام عبد الغفور”، “نجلاء بدر”، “دنيا عبد العزيز”، “سيد رجب”، “صبري فواز”، “أكرم حسني”، والمخرج “أحمد صقر” عن مجمل أعماله.

في مجال الإعلام، تم تكريم “بسمة وهبة” كأفضل إعلامية عن برنامج “شيخ الحارة”، و”مفيدة شيحة”، و”منى عبد الغني” و”سهير جودة” عن برنامج “الستات مايعرفوش يكذبو”، و”يمنى طولان” عن برنامج “اتغير مع يمنى”، و”أحمد أمين” عن أفضل برنامج كوميدي “بلاتوه”، والمنتج “هاني شكري” عن برنامج “أبلة فاهيتا”، و”أيمن رشوان” عن برنامج “نهارك سعيد”.

على مستوى القطاع البصري، اختيرت قناة “on E” كأحسن قناة صاعدة، كما تم تكريم قناتي “النهار العامة”، و”النهار دراما”، وcbc، وتم اختيار قناة “القاهرة والناس” كأجرأ قناة، وتم تكريم قناة “بانوراما دراما”، و”الفجيرة الإماراتية”، و”بداية السعودية.”