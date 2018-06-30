نجوم درسوا الطب لكنهم لم يتقمصوا دور الطبيب

اتضح أن العديد من الممثلين الذين درسوا تخصص الطب، من بينهم من تركوا هذه المهنة النبيلة وتوجهوا إلى مهنة شيقة، وهناك من فضل ممارسة المهنتين معا في نفس الوقت، لكنهم لم يتقمصوا على الإطلاق دور الطبيب..فهل السبب يكمن في ابتعادهم عن مهنتهم الأصلية عمدا أو أن هذه الأدوار لم تعرض عليهم طيلة مشوارهم الفني الطويل والثري بالعطاء؟..مثل القدير يحي الفخراني والفنان عزت أبو عوف ومن جيل الشباب نذكر الفنان والممثل كريم فهمي.

لعل من أشهر الممثلين الأطباء نذكر يحيى الفخرانى، حيث كان قد اعترف في السابق بأنه ترك الطب من أجل التمثيل، علما أنه تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس عام 1971، ومارس مهنة الملائكة في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون المصري، وفضل أن يتخصص في الأمراض النفسية والعصبية، لكن سرعان ما سرقه الفن من الطب. ورغم العديد من الأدوار التي تقمصها الفخراني والأعمال السينمائية والتلفزيونية التي خاض بطولتها لكنه لم يقدم أبدا دور الطبيب.

بينما الفنان الكبير عزت أبو عوف درس الطب نزولا عند رغبة والديه، لكنه لم يمارس هذه المهنة التي لم ينجذب نحوها وفضل اقتحام عالم الفن المغري، وبدوره لم يتقمص دور الطبيب، لكن مؤخرا عرض عليه هذا الدور فى فيلم يحمل عنوان “الثعلب”، غير أن هذا العمل لم يكتمل وتوقف قبل انطلاق عملية تصوير مشاهده.

وبخلاف ذلك فضل كريم فهمي الممثل وطبيب الأسنان ممارسة مهنته والعمل كممثل منذ عام 2010 على اعتبار أنه سيناريست، لكنه لم يقدم دور الطبيب في أعماله الفنية إلى غاية اليوم.