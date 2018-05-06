نجوم عرب يؤدون أغنية لكأس العالم تشجع منتخبات مصر والسعودية والمغرب وتونس

مع العد التنازلي لاقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها روسيا، أنهىت مجموعة من نجوم الغناء في كل من مصر والسعودية والمغرب وتونس، أي البلدان العربية التي تأهلت منتخاباتها الكروية للمونديال، من تسجيل أغنية تحمل عنوان “كأس العالم .. يلا يا بلادي”، والتى تعتبر أول “أوبريت” صارت جاهزة لمونديال كأس العالم المقرر بروسيا، حيث تم العمل داخل ستوديو صوت الحب بالهرم.

إذا جميع محبي كرة القدم في العالم العربي على موعد مع الاستمتاع بأغنية، يتوقع أن تكون ذات خصوصية من حيث عذوبة اللحن وقوة الكلمات وبراعة التوزيع، علما أنه يشارك في هذه الأوبريت كل من الثنائى مينا عطا ومحمد شاهين من مصر ، ونجم السعودية محمد هاشم ، وإلى جانب نجم المغرب فريد الغنام، وبالإضافة إلى نجمة تونس فاطيما ، حيث يخصص لكل مطرب في هذه الأغنية التي تتخذ شكل الأوبريت، الجزء الخاص به حيث يؤديه بلهجة بلده، وهذا ما سمح بجمع العديد من اللهجات العربية في عمل فني إبداعي واحد سيكون له طعمه الخاص.

يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، بينما قام بتلحينها معتز أمين ووزعها أحمد مجدي ومن إنتاج شركة “abc” ، ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة، حتى تبث عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية.

والجدير بالإشارة فإن الهدف الجوهري من هذه “الأوبريت” توحيد الشعوب العربية، لتشجيع منتخبات الدول الأربعة المشاركة في كأس العالم ضمن مباريات مونديال2018 .