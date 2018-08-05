نجوم ومشاهير يتبعون نظاما غذائيا نباتيا للتمتع بالصحة والرشاقة

ينجذب العديد من النجوم والمشاهير في العالم إلى النظام الغذائي النباتي، بالرغم من الجدل المثار بين الخبراء والمختصين حول مدى صحة النظام النباتي، وكذا التوقف عن استهلاك اللحوم ومشتقاتها، لكن أثبت العديد من المشاهير عبر تصريحاتهم للإعلام، وكذا من خلال ما يقومون بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظام النباتي يجعلهم يتمتعون بصحة جسمانية ونفسية جيدة، وفوق ذلك برشاقة مميزة، وفوق ذلك لا يتهددهم هاجس كسب الوزن الزائد.

إذا من هم هؤلاء النجوم والمشاهير.. وماذا يتناولون في نظامهم الغذائي النباتي..؟

يمكن الانطلاق مع القادمة الجديدة للقصر الملكي البريطاني ميجان ماركل، التي تتمتع بجسم ممشوق، وتفضل إتباع النظام الغذائي النباتي طيلة أيام الأسبوع، لكن ليوم واحد أي خلال نهاية الأسبوع تخرج عن النظام وتتناول ما تشاء من مأكولات شهية تسيل لعابها.

الشهير عن النجمة العالمية جينيفر لوبيز أنها استعانت بالنظام النباتي للتخلص من دهون جسمها، وبالتالي التخفيف من وزنها في مرحلة معينة، وبعد تأكدها من إيجابيات النظام و استمتاعها به قررت اعتماده في حياتها بشكل ثابت.

أما المطربة الأمريكية بيونسيه لم تكتف بإتباع هذا النظام، بل لا تتردد في تشجيع متابعيها على موقع “إنستغرام” للقبول بتحدي النظام النباتي معها، من أجل توسيع هذا النظام الذي تراه صحيا ومفيدا للجسم.

والنجمة الأكثر شهرة في العالم الفنانة مادونا المعروف عنها أنها تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما، علما أن وجباتها الغذائية تقتصر على العصائر الباردة والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على غرار الكينوا.

من جهته الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يحرص على الترويج وكذا التحسيس بفوائد النظام النباتي عبر العديد من القنوات، علما أن اتباعه النظام النباتي جاء من منطلق ظروف صحية بحتة وفضل بعد ذلك الاستمرار فيه حيث يتناول الخضر والفواكه بشكل لافت.

وشرع النجم الأمريكي والعالمي براد بيت في تبني خيار النظام النباتي منذ سنوات عديدة وجد مرتاح في وجباته الغذائية التي تتنوع ما بين الخضار وبدرجة أقل الفواكه.

وبخلاف ذلك فإن نجم موسيقى الجاز الأمريكي “ستيفي ووندر” اعترف بعد سنوات عديدة من تبنيه لنظام غذائي نباتي يقتصر على الفواكه الموسمية ومختلف الخضار، أنه بالفعل يفتقد كثيرا لتناول الدجاج الشهي.