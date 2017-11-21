الشاب خالد وكاظم الساهر ونجوم آخرون يحيون حفلات في السعودية

يحي الفنان العالمي الشاب خالد حفلاً فنياً في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة يوم 14 ديسمبر القادم، في إطار فعاليات مهرجان “أكشنه”، علماً أنه تم الاستعداد لإقامة سلسلة من الحفلات في العديد من المدن السعودية يشارك فيها مجموعة من النجوم من بينهم الموسيقار اليوناني “ياني” وكاظم الساهر ونبيل شعيل ومحمد عبده ورابح صقر.

كشفت الهيئة العامة للترفيه” في المملكة السعودية، أن الشاب خالد سيحي حفلاً فنياً بمدينة جدة في إطار فعاليات مهرجان “أكشنه”، ويندرج هذا الحفل ضمن أجندة مكثفة لحفلات العديد من الفنانين، سوف تقام في مدن المملكة لمجموعة من الأسماء اللامعة للنجوم العرب، إلى جانب أن الموسيقار اليوناني “ياني”، من المقرر أن يلتقي جمهوره بتاريخ 30 نوفمبر و1 ديسمبر بمدينة الملك عبد الله في جدة، وسوف يحيي هذا الفنان كذلك حفلين مماثلين يومي 3 و4 ديسمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات.

ولجميع عشاق القيصر كاظم الساهر سيكونون على موعد للاستمتاع بحفله في مدينة جدة يوم 28 ديسمبر المقبل، إلى جانب حفل آخر يلتقي فيه جمهوره في العاصمة السعودية الرياض يوم 29 ديسمبر.

ويمكن القول أنه لنجوم الخليج مشاركة واسعة في عدد مهم من هذه الحفلات، حيث سطرت لجنة الترفيه مجموعة من الحفلات لعدد من الأسماء الكبيرة، مثل عبادي الجوهر ونبيل شعيل في مدينة جدة يوم 24 نوفمبر ورابح صقر في مدينة الدمام يوم 30 نوفمبر، ومحمد عبده يلتقي جمهوره في مدينة جدة يوم 8 ديسمبر القادم، أما رابح صقر ورامي عبد الله فسيلتقي الجمهور معهما في الرياض يوم 14 ديسمبر.