نجوى كرم تخطف الانظار في حفل البحرين

خطفت الفنانة نجوى كرم الأنظار إليها، وصارت حديث المواقع الاجتماعية بإطلالتها، في الحفل الذي أحيته أخيراً في البحرين، والتي جاءت مميزة ومختلفة عن سابقاتها.

اعتبر نقّاد الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما على “انستقرام”، أنّ إطلالة النجمة اللبنانية نجوى كرم جاءت رائعة على كافة المستويات في حفلها بدولة البحرين، وأنها لم تكن مكررة كما في إطلالات فصل الصيف التي جاءت متشابهة.

الإطلالة عبارة عن “جمبسوت” فضي اللون ولامع. يمتاز بفخامته ورقيه، وقد اختارته نجوى من دار المصمم اللبناني العالمي المبدع نيكولا جبران.

وقد جاء التصميم ليظهر تناسق جسم نجوى كرم على نحو لافت، وليحافظ على “شخصيتها” المعتادة في اختيار الإطلالات.

أما الشعر الذي جاء منسدلاً مع بعض التموجات، والمكياج الأنيق فقد أكملا الإطلالة.