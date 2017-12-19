الصفحة الرئيسية > نجوى كرم تخطف الانظار في حفل البحرين

نجوى كرم تخطف الانظار في حفل البحرين

بقلم

ديسمبر ١٩ ,٢٠١٧

خطفت الفنانة نجوى كرم الأنظار إليها، وصارت حديث المواقع الاجتماعية بإطلالتها، في الحفل الذي أحيته أخيراً في البحرين، والتي جاءت مميزة ومختلفة عن سابقاتها.

اعتبر نقّاد الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما على “انستقرام”، أنّ إطلالة النجمة اللبنانية نجوى كرم جاءت رائعة على كافة المستويات في حفلها بدولة البحرين، وأنها لم تكن مكررة كما في إطلالات فصل الصيف التي جاءت متشابهة.

الإطلالة عبارة عن “جمبسوت” فضي اللون ولامع. يمتاز بفخامته ورقيه، وقد اختارته نجوى من دار المصمم اللبناني العالمي المبدع نيكولا جبران.

وقد جاء التصميم ليظهر تناسق جسم نجوى كرم على نحو لافت، وليحافظ على “شخصيتها” المعتادة في اختيار الإطلالات.

أما الشعر الذي جاء منسدلاً مع بعض التموجات، والمكياج الأنيق فقد أكملا الإطلالة.

صفحة جديدة 1

الأوسمة

اخترنا لك

امل علم الدين في مهرجان البندقية أزياء إطلالات أمل علم الدين أَسرت الحضور في مهرجان البندقية

سبتمبر ٥ ,٢٠١٧

راف سايمونز رئيس الابتكار الجديد لكالفن كلاين أزياء بعد ديور... راف سايمونز رئيس الابتكار الجديد لكالفن كلاين

أغسطس ٢٤ ,٢٠١٦

العريس بالبدلة البيضاء أزياء العريس بالبدلة البيضاء صاحب شخصية جريئة واثقة من نفسها

يونيو ٦ ,٢٠١٧

عرض أزياء أكتيف أند كروز أزياء عرض أزياء ل" أكتيف أند كروز " في ممشى ذا بيتش

يناير ١٢ ,٢٠١٧