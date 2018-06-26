نجوى كرم تكرم من طرف وزارة الثقافة الفرنسية وتقلد درعا تقديرا لعطائها

حظيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بالتكريم والعرفان من طرف وزارة الثقافة الفرنسية وكذا وزارة التجارة، عقب إحيائها حفلا فنيا كبيرا على مسرح قصر المؤتمرات palais des congres.

وتوجت النجمة العربية بجائزة قصر المؤتمرات، وإلى جانب ذلك قلدت درعا تقديرًا لمسيرتها الفنية وعرفانا لكل ما قدمته للساحة الفنية، وقامت نجوى كرم بإهداء درع التكريم لجمهورها الذي يساندها طوال مشوارها الفني.

أحيت الفنانة نجوى كرم نجوى كرم حفلا كبيرا بفرنسا، تألقت فيه من حيث الأداء وحتى من حيث طلتها الساحرة، بعد أن اختارت ارتداء فستان جلد أسود نحت قوامها بشكل لافت وجميل، ونجحت نجوى خلال هذا الحفل بأداء باقة رائعة ومتنوعة من أشهر أغانيها، وأشعلت المسرح بالدبكة اللبنانية، مما جعل الجمهور الحاضر يغني معها تارة وتارة أخرى يرقص مبديا إعجابا وتفاعلا كبيرين نسج انسجاما كبيرا داخل الحفل.

والجدير بالإشارة فإن آخر ما أطلقت نجوى كرم من ألبومات غنائية، كان ألبوم يحمل عنوان “مني إلك”، حيث طرحته في الأسواق في مايو 2017، و تضمن 8 أغاني ويتعلق الأمر بكل من أغنية “مني إلك” و”يحرقلك قلبك” و”على نوم عيني” و”تعا بورد قلبي” و “نزلت البحر” و “الدنيا تحدّيت” و “آه من الغرام” و “قمر العشاق”.