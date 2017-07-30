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نجوى كرم تتألق في الغناء وتخفق في إطلالتها في مهرجان الأرز الدولي

بقلم ريما لمع

يوليو ٣٠ ,٢٠١٧

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أطلّت الفنانة نجوى كرم مؤخراً أثناء فعاليات مهرجانات الأرز الدولية في شمال لبنان، على جمهورها بكل ثقة، كعادتها، وأشعلت المسرح طرباً فتفاعل معها الجمهور على نحو لافت.

وقد اختارت كرم ارتداء فستان طويل، مزوّد بأكمام طويلة، باللون الأزرق المخضّر، من وحي لون شجر الأرز، من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.

وكالعادة أطلقت العديد من التعليقات حول الإطلالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرأت الأكثرية أنها كلاسيكية ومملة وليس فيها أي تجدد، رغم أنها لائقة لها.

فيما دافعت الأقلية عن هذه الإطلالة معتبرة أنها رصينة وأنيقة وتليق بسنّها وأنّ نجوى “تبقى ملكة ولو لبست الفستان نفسه طوال العام”.

أما تسريحة الشعر فهي عادية، من دون أدنى شك، وتظهر بها نجوى في عدد كبير من إطلالاتها.

فما رأيكم؟

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