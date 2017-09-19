نجوى كرم وفارس كرم على مسرح قصر المؤتمرات في باريس قريباً

بعد الحفل الناجح الذي أحياه النجمان عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب في قصر المؤتمرات في باريس، والذي نظمته شركة “أوسكار برودكشن” لصاحبها المنتج عادل معتوق، سيكون الموعد التالي مع النجمين الكبيرين نجوى كرم وفارس كرم مساء السبت في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

أشاد عادل معتوق بالتعامل الراقي للفنانين عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب، وتفاعل الجمهور الكبير معهما في حفلهما المشترك، ضمن مهرجان الأغنية العربية في باريس.

وأعلن المنتج اللبناني، الذي قدم مئات الحفلات ضمن مهرجانات عديدة بين بيروت ومختلف العواصم العربية والأوروبية، أن مشروع مهرجانه الجديد سيكون في العاصمة الفرنسية ويمتد لسنة كاملة بمعدل حفل واحد كل شهر. وستكون بعض حفلاته أيضاً في “دار الأوبرا – ألمانيا” ومسرح “البيرت هول – لندن”.

سيشارك في المهرجان كبار النجوم اللبنانيين والخليجيين والمصريين والمغاربة من ضمن مجمل حفلات المهرجان، الذي تعاقد عليه مع قصر المؤتمرات حصرياً.

يُذكر أن مسرح قصر المؤتمرات “باليه دو كونغريه” في باريس، لا يستضيف عادة سوى كبار النجوم العالميين. وسيتمّ تصوير حفلات هذا المهرجان لعدد من الفضائيات العربية، لبثّها لاحقاً ضمن مناسبات خاصة.

وسبق لشركة “أوسكار برودكشن – عادل معتوق” أن قدمت أكثر من مهرجان في العواصم الأوربية، شارك فيها محمد عبده، وراشد الماجد، وعبد المجيد عبدالله، وهاني شاكر، وجورج وسّوف والموسيقار الراحل ملحم بركات.