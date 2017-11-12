نجيب الريحاني فارق الحياة بعد وفاة كلبته بـ 3 ايام ونعى نفسه

عندما يصبح الكلب هو كل شئ في حياة انسان، فيصل الوفاء والحب لمصادفات … وهكذا كانت الكلبة “ريتا” في حياة الفنان نجيب الريحاني فقد كانت ابنته وصديقته، وزميلته وكل شيء في حياته.. فهذا ما وصفه في مقال نادر له بصحيفة “اللطائف المصورة”، والمصادفة أنه توفي بعد وفاتها بـ3 أيام وكأنه لم يتحمل أن يعيش بدونها.

لقد كتب الريحاني مقالاً مؤثراً وبليغاً ينعى فيها كلبته الوفية قال فيه: “هي الأنثى الوحيدة التي تعرف الوفاء والإخلاص، لأنها أعز مخلوق لدي وأقرب صديقاتي إلى قلبى.. كلبتي حيوان أتحدث إليه، يفهم ما أريد أكثر من أي إنسان، هي أليفتي في المنزل، وصديقتي في الشارع، وزميلتي في العمل، تشاركني في التمثيل، ولا تتعبني فى إخراج دورها، فهي تجيده ولا تنساه ولا تتأخر عن موعد العمل، ومن هنا كانت هي الممثلة الوحيدة التي أبقيت عليها من أفراد فرقتي وعندما سافرت إلى لبنان فارقتها لأول مرة في حياتي، وقد أصيبت بمرض من جراء حزنها العميق، وكنت أراها كثيراً في المنام وبعد عودتي لم تكد تراني بعد غيبة حتى وقفت بعيدة عني، وهي التي كانت تتحرق شوقاً إلى لقائي، واغرورقت عيناها بالدموع وكأنها تقول: إخس عليك يا خاين العيش والملح”.

المفارقة العجيبة أن الريحاني توفي بعد نشر المقال بيوم واحد وبعد 3 أيام من وفاة كلبته، والأكثر غرابة وإثارة، أنه كتب نعيه بنفسه وقبل وفاته بـ15 يوماً فقط وذلك في 24 مايو 1949.

حيث كتب الريحاني في النعي: “مات نجيب، مات الرجل الذي اشتكى منه طوب الأرض وطوب السماء، إذا كان للسماء طوب، مات نجيب الذي لا يعرف إلا الصراحة في زمن النفاق، ولم يعرف إلا البحبوحة في زمن البخل والشح، مات الريحاني في 60 ألف سلامة”.

يذكر أن نجيب الريحاني اسمه الحقيقي نجيب إلياس ريحانة ولد في 21 يناير عام 1889، وكان أحد رواد الكوميديا الساخرة، كما أسس أكبر فرقة مسرحية وكوميدية في مصر في ذلك الوقت.

تزوج الريحاني من الراقصة السورية الشهيرة بديعة مصابني، وانفصل عنها بسبب غيرته الشديدة عليها، ثم تزوج من سيدة ألمانية تدعى لوسي دي فرناي وأنجب منها ابنته “جينا”.

وأصيب الريحاني في أواخر أيامه بمرض التيفويد، وفي يوم 8 يونيو 1949 توفي في المستشفى اليوناني بحي العباسية بِالقاهرة، عن عمر ناهز الـ60 عاماً دون أن يكمل تصوير مشاهد آخر أفلامه “غزل البنات” مع ليلى مراد وأنور وجدي.