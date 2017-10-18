نداء شرارة تشارك أحلام وأليسا في أغنيتها الجديدة

الفنانة الأردنية نداء شرارة، نجمة “ذا فويس”، لم تكن راضية تماماً عن مفاجأة المؤلف والمنتج الموسيقي جان ماري رياشي، لها بأغنية جديدة لا تمت بصلة لأسلوبها الغنائي.

فعندما حضرت نداء شرارة إلى بيروت وسمعت الأغنية التي أعدّها جان ماري رياشي، لها ضمن مجموعة أغنيات النجوم الشباب لـ”آوت أوف ذا بلو”، تردّدت طويلاً وارتبكت كثيراً. فالأغنية ليست من لونها الغنائي، ولا هي من ضمن خبرتها الغنائية الشرقية التي تعوّدت عليها. وقد حاول الفنان جان ماري إقناعها بأنّ تخوض هذه التجربة الغنائية الجديدة عليها والمميزة جداً. وظلّت ترفض وبكثير من القلق.

لكن، وبعد فترة طويلة، قررت نداء شرارة، أن تحوّل الأمر إلى لحظة خارجة عن المألوف في شخصيتها، وتجرّب أداء الأغنية أولاً بطريقة أليسا، ثم عادت وأدتها على طريقة أحلام.

وبعد محاولات عقدت نداء العزم، وقرّرت أن تتحدى نفسها. فغنّت الأغنية الغريبة عليها، لكنها المميزة في مسيرتها الغنائية.

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