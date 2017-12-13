نداء شرارة سفيرة عطر ذا فويس الجديد

حضر جمهور كبير من محبي نجمة برنامج “ذا فويس”، نداء شرارة، إلى “فيرجن ميغاستور” في “سيتي سنتر” بيروت، للاحتفال معها بإطلاق عطر جديد يحمل اسم البرنامج .

قدمت الفنانة نداء شرارة أغنيتها الخاصة “بعدو عطرك”، والتي كانت سبباً لتواجدها في حفل إطلاق عطر “ذا فويس” الجديد، بحضور نخبة من المدونين والاعلاميين، يتقدمهم الإعلامي د. جمال فياض.

تلا ذلك إعلان شرارة عن إطلاق العطر الجديد، الذي طرح منه نوعين، للنساء والرجال. من ثم شكرت السيد خالد عجرم، وشركة ترويكا براذرز، وكلاء عطر “ذا فويس”، وجميع القيمين على هذه الدعوة، آملة أن يستمر التعاون بينهما، مؤكدة أنّ العطر ساحر بالفعل !

وخلال الحفل ألقت نداء الضوء على الحجاب الذي ترتديه، مشيرة إلى أنها تغّني لأنّ الموهبة في الصوت وليست في الشعر!

وفي دردشة مع نداء شرارة، قالت: “انني سعيدة جداً بعودتي إلى بيروت مدينة الفن والأضواء والسلام والأشياء الجميلة… إنني اعشق بيروت، هذه السيدة الأنيقة التي تفتح قلبها للجميع وتصدّر الثقافة والرقي للجميع. عودتي اليوم من خلال عطر ذا فويس الجميل الذي أتمنى أن يحبّه الجميع”.

وتابعت:”أود التوجه بالشكر إلى السيد خالد عجرم الذي اختارني سفيرة هذا العطر المميز. ولعل اختياري كان بسبب أغنيتي التي تحمل عنوان (عطرك أوفى منّك)، وحصولي بالطبع على لقب أجمل صوت في برنامج ذا فويس. هذا الانسجام جعلني أكون معكم اليوم للاحتفال معاً بالعطر الجديد”.

وفي سؤال عن جديدها، أجابت شرارة:” ألبوم جديد سيتضّمن مجموعة من 12 أغنية منّوعة وفريدة. وحالما تستمعون إليها ستحبوها بالتأكيد، لأنني اخترتها بعناية. وأعلن أنّ حفل إطلاق الألبوم سيكون من لبنان بإذن الله، وبحضور الفنان الكبير جان ماري رياشي، منتج الألبوم والمشرف على كل تفاصيله”.