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نسرين طافش تخترق قائمة فوربس لـ”أهم 10 ممثلات عربيات”

بقلم ريما لمع

سبتمبر ٦ ,٢٠١٧

سبق لمجلة “فوربس” أن أعلنت عن قائمتها الأولى هذا العام 2017 لأهم “100 شخصية عربية شهيرة” في نسختها الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، تلتها قائمة جديدة تضم “أهم 10 ممثلات” في العالم العربي، من بينهن الممثلة السورية والمغنية نسرين طافش.

نالت الحصة الأكبر من القائمة الممثلات المصريات مع خروقات من قبل الفنانات نسرين طافش من سوريا، وميس حمدان اللبنانية المصرية، ومن تونس درة مرزوق وهند صبري التي تصدرت اللائحة.

وإستطاعت طافش أن تكون الممثلة السورية الوحيدة في القائمة التي ضمّت أيضاً الممثلات المصريات دنيا سمير غانم، وغادة عبد الرازق وياسمين عبد العزيز ومنى زكي ومي عز الدين وآيتن عامر.

وأوضحت “فوربس” أنها استندت إلى “شعبية الممثلين والمغنيين ومشاهير التلفاز وتأثيرهم في أنحاء المنطقة، ونطاق شهرتهم وانتشارهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب حساب طول مدّة المسيرة المهنية للشخصيات الشهيرة، واستكشاف نشاطاتهم خارج مجالات أعمالهم الأساسية، مثل من حصل منهم على منصب سفير للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، وغير ذلك”.

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