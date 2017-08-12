نسرين طافش تتفوق على نادين نجيم!

استطاعت النجمة السورية نسرين طافش خرق لائحة هيمن عليها مطربون بشكل خاص من مصر ولبنان، لتحل الأولى بين الممثلين السوريين امام كندة علوش وقصي خولي وباسم ياخور، وأمام النجمة ندين نسيب نجيم من لبنان.

انضمت النجمة العربية نسرين طافش إلى لائحة “أهم 100 شخصية عربية شهيرة” وفق مجلة “فوربس” في نسختها الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتنشر المجلة الأميركية للمرة الأولى لائحة “أقوى” المشاهير العرب، موضحةً في بيان أنها استندت إلى شعبية الممثلين والمغنيين ومشاهير التلفاز وتأثيرهم في أنحاء المنطقة.

يذكر أنّ طافش تتحضر لإطلاق كليب أغنية “1 2 3 حبيبي” التي احتلت المركز الأول على تطبيق “انغامي” بين أغاني المغرب العربي و”الراي” منذ إصدارها. والأغنية من ألحان جان صليبا وكلمات سمير المجاري صاحب اغنية “انتي باغية واحد” و”ماشي ساهل” للنجم المغربي سعد لمجرد.