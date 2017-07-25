نسرين طافش تحتل المركز الأول بأغنية مغربية

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أغنية “1 2 3 حبيبي” للفنانة نسرين طافش تتصدر المركز الأول على تطبيق “أنغامي” بين أغاني المغرب العربي و”الراي” منذ إصدارها مساء الجمعة الماضي.

جذبت الأغنية متابعة واسعة وكبيرة على “أنغامي” وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب استحسان التعليقات التي وصفت “1 2 3 حبيبي” بـ”أغنية الصيف الضاربة” و”الحماسية”.

وأشار عدد كبير من المستخدمين إلى الطاقة الإيجابية في الأغنية لما فيها من إيقاع شبابي مميز باللهجة المغربية المحببة والمطعمة بكلمات فرنسية رشيقة.

وأجادت نسرين اللهجة المغربية بصوتها العذب حاصدة لقب “الورقة الرابحة التي تنجح في كل ما تفعل”، بعد تميزها في مجال التمثيل.

والأغنية من ألحان جان صليبا وكلمات سمير المجاري صاحب أغنية “انتي باغية واحد” و”ماشي ساهل” للنجم المغربي سعد لمجرد.

وكانت الفنانة الشابة نشرت فيديو تشويقي لكليب “1 2 3 حبيبي”، حيث ظهرت على أحد المسارح محاطةً بجمهورها، في أحد المشاهد الحماسية والمشوقة، بانتظار أن تعلن نسرين عن مواعيد العرض وتفاصيل أكثر عن المخرج.