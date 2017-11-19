الصفحة الرئيسية > نشوى مصطفى تدعو الرئيس السيسي لحضور “سيلفي مع الموت”

نشوى مصطفى تدعو الرئيس السيسي لحضور “سيلفي مع الموت”

بقلم

نوفمبر ١٩ ,٢٠١٧

دعت الممثلة نشوى مصطفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور عرض مسرحيتها التي تحمل عنوان “سيلفي مع الموت”، والتي قامت بتأليف نصها بنفسها، حيث كتبت لتوجه له دعوة وصارت تحلم أن يستجيب لحضور العرض المسرحي، الذي شرعت في تقديمه وحضره خلال الأيام الماضية العديد من المشاهير في مصر.

تواصل الممثلة نشوى مصطفى عرض مسرحيتها الجديدة “سيلفي مع الموت”، وحققت من خلاله صدى وتجاوب رائع مع الجمهور، خاصة أنه حضر إلى العرض السابق العديد من المشاهير في مصر، ونذكر من بينهم بوسي شلبي وإلهام شاهين وسميحة أيوب، وجميعهن أثنين على العرض وانجذبن إلى فكرة النص، هذا ما شجع نشوى على استقطاب قامات وشخصيات ذات ثقل في مصر، على اعتبار أنها لم تخف رغبتها في حضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكتبت لتوجه له دعوة خاصة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”: “..أنا نشوى مصطفى مواطنة مصرية أدعوا حضرتكم لحضور عرض “سيلفي مع الموت” من إنتاج وزارة الثقافة.. أعي جيداً ما أقدمه من الفن وأعلم أن دعوتي بها بعض الجرأة لكنه الحلم..”

الجدير بالإشارة فإن مسرحية “سيلفي مع الموت” الذي يخرجها محمد علام، تندرج ضمن أعمال المونو دراما، التي ترتكز على البطل الواحد الذي يتولى مهمة سرد الأحداث ، علماً أنه يتم عرضها بشكل يومي في هذه الفترة على خشبة مسرح ميامي الكائن في وسط البلد في حدود الساعة السابعة والنصف مساءً.

صفحة جديدة 1

الأوسمة

اخترنا لك

أزمة قلبية تنهي حياة الفنان أحمد راتب نجوم ومشاهير أزمة قلبية تنهي حياة الفنان أحمد راتب

ديسمبر ١٥ ,٢٠١٦

عمرو دياب نجوم ومشاهير لماذا تراقب اسرائيل عمرو دياب؟

مايو ٢٩ ,٢٠١٦

راوية العتيقي نجوم ومشاهير راوية العتيقي: أنا أصغر مدير عام..!

مايو ١٤ ,٢٠١٦

نار الغيرة ترغم شيرين على مغادرة أكبر حفل زفاف بمصر نجوم ومشاهير نار الغيرة ترغم شيرين على مغادرة أكبر حفل زفاف بمصر

سبتمبر ٨ ,٢٠١٦