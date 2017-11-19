نشوى مصطفى تدعو الرئيس السيسي لحضور “سيلفي مع الموت”

دعت الممثلة نشوى مصطفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور عرض مسرحيتها التي تحمل عنوان “سيلفي مع الموت”، والتي قامت بتأليف نصها بنفسها، حيث كتبت لتوجه له دعوة وصارت تحلم أن يستجيب لحضور العرض المسرحي، الذي شرعت في تقديمه وحضره خلال الأيام الماضية العديد من المشاهير في مصر.

تواصل الممثلة نشوى مصطفى عرض مسرحيتها الجديدة “سيلفي مع الموت”، وحققت من خلاله صدى وتجاوب رائع مع الجمهور، خاصة أنه حضر إلى العرض السابق العديد من المشاهير في مصر، ونذكر من بينهم بوسي شلبي وإلهام شاهين وسميحة أيوب، وجميعهن أثنين على العرض وانجذبن إلى فكرة النص، هذا ما شجع نشوى على استقطاب قامات وشخصيات ذات ثقل في مصر، على اعتبار أنها لم تخف رغبتها في حضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكتبت لتوجه له دعوة خاصة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”: “..أنا نشوى مصطفى مواطنة مصرية أدعوا حضرتكم لحضور عرض “سيلفي مع الموت” من إنتاج وزارة الثقافة.. أعي جيداً ما أقدمه من الفن وأعلم أن دعوتي بها بعض الجرأة لكنه الحلم..”

الجدير بالإشارة فإن مسرحية “سيلفي مع الموت” الذي يخرجها محمد علام، تندرج ضمن أعمال المونو دراما، التي ترتكز على البطل الواحد الذي يتولى مهمة سرد الأحداث ، علماً أنه يتم عرضها بشكل يومي في هذه الفترة على خشبة مسرح ميامي الكائن في وسط البلد في حدود الساعة السابعة والنصف مساءً.