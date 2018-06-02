للمبتدئات…نصائح الخبراء لعمل ماكياج متقن وجذاب

ينصح الخبراء الفتيات المبتدئات دائماً باعتماد الماكياج الواضح والبسيط، والألوان الهادئة لأنها تخفي العيوب في البشرة، وتبرز جمال الملامح خاصة العيون وسنقدم لك طرق وضع هذا الماكياج

– ركزي دائماً في ماكياجك على الملامح الجميلة التي عادة ما يمدحها فيك الآخرون، وحاولي أن تبرزيها بالماكياج المناسب، لأن كل واحدة منا تكتسب مميزات تفتقدها الأخرى

– اختاري عند خروجك لشراء الماكياج الألوان البسيطة والهادئة، وابتعدي عن تلك الظلال الصارخة؛ كي لا تكوني شبيهة بفتيات الديسكو. اطلعي على طلات النجمات على البساط الأحمر وحفلات الأوسكار وهن يتألقن بماكياج هادئ، وألوان بسيطة ومتناغمة جداً، أو ربما تختار بعضهن التركيز على سمة واحدة من الوجه، وهي إما العينين بالآيلاينر الأسود أو تلوين الشفاه بالأحمر الكلاسيكي وليس الاثنين معا.

– حافظي على امتلاء الحاجبين لمظهر شاب وأنيق وابتعدي عن مظهر الحواجب الرقيقة، فالحواجب العريضة تزيد العيون الجمال الجاذبية.

– انتقي ألوان ماكياجك وفقاً للمناسبة التي تتهيئين لها؛ لتشعري أولاً بالتغيير ولكي تطلي بشكل مختلف في المناسبات الخاصة؛ كالأعياد ودعوات العشاء وغيرها.

– ولكي ينجح ماكياجك، لا بد أن تختاري صيغة الأساس الصحيحة والأنسب للون بشرتك ونوعيتها، وإذا كانت أولى خطواتك غير صائبة وهي الأساس فلن تحصلي على طلة ماكياج جميلة.

– وقبل الشروع في وضع الماكياج، لا بد أن تكون بشرتك نظيفة تماما، وكذلك مرطبة بالكريم المناسب على أن يحتوي هذا الأخير على عامل وقاية لا يقل عن 15 درجة، ومنحه الوقت الكافي الذي لا يقل عن 5 دقائق للتغلغل داخل أعماق البشرة.