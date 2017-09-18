نصائح المصممة أماندا نافاي للحفاظ على حقائبك الثمينة من التلف

أماندا نافاي مصممة حقائب راقية وصاحبة علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في تصميم الإكسسوارات والأحذية والحقائب الثمينة، تحمل اسمها …… خلال حوار مجلة اليقظة معها عن عالم الحقائب قدمت للنساء كيفيه الحفاظ على ” الحقيبة ” لتبقى جديدة باستمرار.

قومي بتخصيص عدد من الرفوف في الخزانة فقط لتضعي عليها حقائبك.

اجعلي الحقائب بوضعية الوقوف.

ضعي كل حقيبة في كيس من القماش الخاص بها، لذا لا ترمي أبداً كيس القماش الذي يكون مع الحقيبة حين تشترينها، فدُورُ الأزياء الراقية تُنتج لكل حقيبة كيساً من القماش؛ نظرًا لوظيفته في حفظها من الغبار والرطوبة، ولئلا تَحْتَكَّ الحقائب ببعضها البعض، وبالتالي قد تتعرض لخدش ما بسبب سلسالٍ خاص بحقيبة أخرى.

وللحفاظ على حقيبة يدك المصنوعة من الجلد الطبيعي، يمكن اتباع التالي.