نصائح المصممة أماندا نافاي للحفاظ على حقائبك الثمينة من التلف

أماندا نافاي مصممة حقائب راقية وصاحبة علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في تصميم الإكسسوارات والأحذية والحقائب الثمينة، تحمل اسمها …… خلال حوار مجلة اليقظة معها عن عالم الحقائب قدمت للنساء كيفيه الحفاظ على ” الحقيبة ” لتبقى جديدة باستمرار.
قومي بتخصيص عدد من الرفوف في الخزانة فقط لتضعي عليها حقائبك.
- اجعلي الحقائب بوضعية الوقوف.
- ضعي كل حقيبة في كيس من القماش الخاص بها، لذا لا ترمي أبداً كيس القماش الذي يكون مع الحقيبة حين تشترينها، فدُورُ الأزياء الراقية تُنتج لكل حقيبة كيساً من القماش؛ نظرًا لوظيفته في حفظها من الغبار والرطوبة، ولئلا تَحْتَكَّ الحقائب ببعضها البعض، وبالتالي قد تتعرض لخدش ما بسبب سلسالٍ خاص بحقيبة أخرى.
وللحفاظ على حقيبة يدك المصنوعة من الجلد الطبيعي، يمكن اتباع التالي.
- لا تشوِّهي حقيبتك الجميلة بإثقالها بأشياء غير مفيدة.
- لا تضعي حقيبتك الجلدية على الأرض حين تكونين في زيارة أحدهم، أو أثناء التسوّق خلال تجربتك بعض الملابس، بل علِّقيها على حاملة الثياب، وإذا كنتِ في المطعم، ضعي حقيبتك إما خلف ظهرك على الكرسي، وإما يمكنك شراء حمالة حقائب صغيرة تعلَّق على الطاولة.
- لا تعرِّضِي حقيبتَك الجلدية للشمس؛ فحرارة الشمس تؤدي إلى تشقُّق جلدها وتصلُّبه.
- لا تضعي حقيبةَ جلدٍ متسخة في الخزانة قبل تنظيفها وإزالة البقع عنها، على أن يكون ذلك بلُطْفٍ، مع عدم فَرْكِ الجلد بقساوة.
- قومي بتنظيف الحقيبة بمنتج خاص بالحقائب الجلدية؛ كي تتفادي تَلَفَها من جراء التنظيف.
- كما يجب ألاَّ تضعي في الحقيبة مثبِّتًا للشعر أو عطرًا غير مُحكم الإغلاق؛ فالمواد الكيماوية التي تحتويها هذه الأشياء إذا ما تسربت إلى الجلد الطبيعي سوف تُتْلِفُهُ على الفور.