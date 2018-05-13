نصائح تساعدك على تخطي المواقف المحرجة

يتذكر بعض الأشخاص اللحظات المحرجة التي يمرون بها ويستمرون في تذكرها وعيشها من جديد مراراً وتكراراً وقد يندمون على عدم التصرف بالكثير من التصرفات حينها، لذا يمكنك الاعتماد على هذه النصائح حيث يمكن أن تساعدك على تخطي تلك المواقف المحرجة أثناء حدوثها وإقناع نفسك أنها مجرد لحظة من الوقت لن تدمر حياتك، وكذلك ستوفر لك سبل التوقف عن عيشها في عقلك مرة أخرى.

مواجهة لحظات الحرج

أكثر الخطوات أهمية خلال تعاملك مع أحد المواقف المحرجة هي المواجهة المباشرة لتلك اللحظة، قد يكون الهروب بأسرع طريقة ممكنه فكرة جيدة، ولكن هذا قد يجعل الواقع أسوأ بكثير، لذلك ووفقاً لعلم النفس أنه عليك المواجهة ومحاولة تخفيف الموقف الراهن من خلال استخدام حس الفكاهة الخاص بك و الضحك أو القيام بلفته مضحكة، فطالما أظهرت أنك غير مكترث للموقف المحرج كلما خففت من وطأة الموقف المحرج في نظر الآخرين.

اعتذر ولكن لا تفرط

أفضل تصرف في المواقف المحرجة هو الاعتذار للشخص ولكن من غير إفراط في ذلك، لأنه في حالة تكرار الاعتذار وعدم تجاوب الشخص الآخر معك فإن ذلك سيزيد من الشعور بالسوء بداخلك.

تشتيت انتباهك عن الموقف المحرج

خلال تعرضك لموقف محرج فإن أكثر ما قد يثير ضيقك ويزيد من مشاعر الضيق داخلك هو تذكر لحظة الإحراج نفسها، لذلك عليك أن تقوم بترك الجانب السلبي والتركيز على جوانب أخري في الموقف نفسه كلون القميص الذي كنت ترتديه أو حالة الطقس حينها، حيث أن هذه التفاصيل الصغيرة تافهه، ولكن التفكير بها قد تساعدك على تخفيف المشاعر السلبية التي تشعر بها.

تحدث مع صديقك عن الموقف المحرج

الاحتفاظ بذكريات اللحظة المحرجة لنفسك يمكن أن تزيد في المشاعر الغاضبة و السيئة داخلك، لذلك أشرك صديقك المقرب ، ومن خلال مناقشة تفاصيل الوضع المحرج معه، قد تشعر أنك أفضل لأنك تخرج ما بداخلك من مشاعر سلبية وتفرج عنها لشخص تعتقد أنه يفهمك، بالإضافة إلى ذلك، أنت لا تعرف أبداً، فقد يعطيك صديقك منظور جديد للوضع ويساعدك على النظر بإيجابية إلى تلك اللحظة السلبية.

تقبل فكرة عدم الكمال الذاتي

أساس شعورك بالحرج هو عدم تقبلك بفكرة عدم الكمال الذاتي لأي انسان، فإن هذه الفكرة هي التي تساهم في مشاعر الضيق والحرج لديك، أما إذا تقبلت فكرة أنك لست شخص كامل كباقي البشر الغير كاملين وأن الجميع يتعرض للإحراج لست وحدك في هذا الكوكب من تعرض للإحراج، فستتعامل مع المواقف المحرجة بشكل أكثر سهولة ويسر وسعة صدر.

توقف عن القلق حول كيف يراك الأخرون

نعتقد أن الأشخاص الآخرين يمتلكون مجهراً للتركيز على أخطائنا ومواقفنا المحرجة ويراقبوننا، ولكن في الواقع أن البشر لا يلاحظون نصف الأشياء التي نقلق من أن يلاحظها أحد، لذلك بدلاً من التأكيد على ما يعتقده الآخرون، قم باحتضان اللحظة المحرجة من خلال الضحك والنسيان .