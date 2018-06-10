نصائح تساعدك عند عمل فستان الزفاف “الكوتور “

هناك فرق بين فستان الزفاف “الكوتور” أي الذي يقوم بتصميمه مصمم كبير وبقطع محدودة أو حسب الطلب وفساتين الزفاف الجاهزة لليلة العمر، فإذا كنت تملكين الإمكانيات المادية للحصول على فستان زفاف كوتور فإليك نصائح الخبراء التي ستساعدك عند عمل فستان زفافك على يد مصمم متخصص في الأزياء الراقية؟

* مميزات فستان الزفاف الكوتور:

– يتيح لك الحصول على فستان عروس مصمم ومصنع بإتقان ليناسب شكل جسمك وقامتك وهو الشيء الذي لا يتوافر في ملابس الزفاف الجاهزة

– كما أن الفستان الكوتور لك أنت فقط، ولن ترتديه امرأة أخرى مثله تماماً، إذن فيه الكثير من التفرد الذي تريده كل امرأة في ليلة العمر.

– أيضاً فستان الزفاف الكوتور يتم صنعه على مراحل يكون فيها فرصة لعمل عدة بروفات تجريبية له مما يتيح لك عمل أي تغييرات قد تلحظينها.

– فساتين الزفاف الكوتور أغلى ثمناً من الفساتين الجاهزة لكنها تستحق دائماً.

* نصائح عند عمل فستان الزفاف على يد مصمم:

– يمكنك تجميع مجلات وصور لتصميمات أعجبتك بحيث يتعرف المصمم على الستايل الذي تفضلينه. ويمكنك أيضاً عمل بحث على الإنترنت عن تصاميم تحبينها أو تعجبك

– احرصي على أن يكون المصمم الذي اخترته طيب السمعة وله لمسته الخاصة وتلقى تصاميمه صدى كبير وإعجاب.

– قومي بوضع الميزانية المناسبة لك، واختاري المصمم الذي يناسب هذه الميزانية.

– يمكنك أخذ رأي ومشورة أمك وأعز صديقاتك لتتعرفي على وجهة نظر الآخرين في فستان عرسك ويقولون لك رأيهن فيه بكل صراحة، وما إذا كانت هناك أشياء يجب تغييرها أو أخذها في الاعتبار.