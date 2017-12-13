٥ نصائح عليك اتباعها عند تنظيف حوض الاستحمام

تلتزم ربات البيوت في أغلب الأحيان بالتنظيف اليومي لحوض الاستحمام، إلا أن هناك مجموعة نصائح للحفاظ على نظافة حوض الاستحمام، وهي كالتالي:

أولاً، حين تستعملين حوض الاستحمام في المنزل، أو يقوم أحد أفراد الأسرة باستعماله، لا بد أن تقومي بتنظيفه بمياه نظيفة بعد الاستعمال، فلا تكتفي بشفط مياه الاستحمام وتركه ليجف، بل احرصي على استعمال المواد المنظفة والمياه النظيفة للحفاظ على نظافة الحوض.

ثانياً، لا بد من التنبه إلى عدم ترك أي أثر من الرواسب التي تصدر عن الجسم أو إبقاء الصابون معلقاً على حوض الاستحمام، فالتنظيف يجب أن يتم فوراً وليس بعد وقت من الانتهاء من الاستحمام، ويجب ألا تتركي المنشفة أو الليفة أو أي غرض خاص في قعر الحوض أو على أحد الجوانب، بل اخرجيها إلى الخارج واتركيها لتجف، فالرطوبة تؤثر على نظافة الحوض.

ثالثاً، احرصي على تنظيف الحنفيات المرفقة بالحوض، من خلال استعمال المواد المعقمة والمنظفة، فهذه الحنفيات قد تكون مكاناً مناسباً لنمو الفطريات والبكتيريات، بالتالي ستكون خطراً على صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنها تأثيرها السلبي على نظافة المياه التي تستحمين بها، لذا احرصي على أن تنظيفها باستمرار.

رابعاً، تنظيف حوض الاستحمام يكون تبعاً لنوعه، أي في حال كان من البورسلين فيجب تنظيفه بشكل دوري حتى لا يتراكم الجير عليه، أما في حال كان من المعدن، فيجب استعمال المواد التنظيفية المناسبة لعدم التسبب بأي ضرر لنوعية المعدن.

خامساً، لا تنسي في النهاية تنظيف البالوعة الخاصة بحوض الاستحمام، وبالتالي فهي تمنحك نظافة لافتة للحوض خصوصاً وأنها من الأماكن التي يسهل تراكم البكتيريات والفطريات فيها، نتيجة المياه التي تنزل من خلالها، فتتركها بحالة من الرطوبة المستمرة.