نصائح ثمينة تجنبك ظهور حبوب في ظهرك

تعاني كثير من الفتيات من حبوب الظهر المزمنة والتي لا تختفي أبداً صيفاً وشتاءً وتترك آثار على الظهر لفترات طويلة.

يعتبر غسل الجسم في نهاية الاستحمام ضرورة واجبة التنفيذ، حيث يخلصك غسيل الظهر من أي ترسبات قد تكون على جسمك من الشامبو، حمام الكريم، أو البلسم، حيث تكون هذه الكيماويات قوية على البشرة فلا تتحملها وتسبب ظهور حبوب الظهر. ولهذا، إن كنت تريدين التخلص من حبوب الظهر التي تؤرقك منذ سنوات، فكري في روتين الاستحمام اليومي الخاص بك، وعلى سبيل المثال اذا كنت تضعين أي مستحضرات على شعرك وتقومين بشطفها بعد الانتهاء من غسل جسمك بحيث تنزل على ظهرك، حاولي ان توقفي هذا الفعل في الحال وستجدين مع مرور الوقت اختفاء ملحوظ في حبوب الظهر.

نصائح هامة تجنبك ظهور حبوب الظهر

تعد حبوب الظهر من أكثر المشكلات التي تواجه الشباب، فإن آلامها تعد أكثر شدة من حبوب الوجه، حيث الجلوس أو النوم أو حتى خلع الملابس الذي يعتبر شيئا صعباً للغاية مع وجود حبوب الظهر، إليك مجموعة من النصائح التي ستجعلك تتجنبين ظهورها:

الاستحمام باستمرار

عليك الاستحمام بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة أو التعرق، لأن التعرق من الممكن أن يجمع البكتيريا والزيوت وبالتالي تسد المسام وهو أحد أسباب ظهور حبوب الظهر.

الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية

الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية “البوليستر” من أكثر العوامل التي تؤدي إلى ظهور حبوب الظهر، لذا ابتعدي عن الملابس التي يدخل في تركيبها البوليستير واستبدليها بالقطنية، أما إن كنت مضطرة إلى ارتداء ملابس بها بوليستر، فلابد من ارتداء توب قطني أسفل منها لتحمي ظهرك من الاحتكاك المباشر والتهاب بصيلات الشعر الذي يؤدي إلى ظهور الحبوب.

الماء الدافىء

ابتعدي عن استخدام الماء شديد السخونة عند الاستحمام واستبدليه بالبارد أو الدافئ، لأن سخونة الماء من أكثر الأشياء التي تساعد على ظهور حبوب الظهر، خاصة إذا كانت البشرة حساسة.

الزيوت في مستحضرات التجميل

ابتعدي عن وضع مستحضرات العناية بالبشرة على الظهر التي يدخل في تركيبها الزيوت مثل الكريمات المرطبة وكريمات الوقاية من أشعة الشمس لأنها تزيد من فرصة ظهور حبوب الظهر.

صابون معالج للحبوب

اغسلي ظهرك أثناء الاستحمام بشاور جل أو صابون يحتوي على حمض الساليسيليك أو الصفصاف أو الكبريت أو البنزويل بيروكسايد أو ريزورسينول فهذه المواد تساعد على جفاف حبوب الظهر.