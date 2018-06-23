نصائح ثمينة قبل السفر

هل انت من عشاق السفر؟؟ ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون الامر مرهقا ، لذا قبل أن تذهب إلى أي مكان ، يجب أن تنظر في أشياء مثل الرحلات الجوية والمناخ وميزانيتك والأشياء التي يمكنك القيام بها. وهذا مجرد نقطة من بحر، ولكن إذا كنت جادا في السفر ، فإليك 6 أشياء أخرى يجب مراعاتها قبل السفر:

1. العملة

أسعار الصرف هي بالتأكيد واحدة من الأشياء التي يجب أن تراقبها. من المستحسن أيضًا معرفة معدل التحويل قبل الذهاب.

واحدة من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المسافرون هي تحويل أموالهم للعملة الأجنبية قبل وصولهم إلى وجهتهم المقصودة، بسبب أسعار الصرف، فأنت بالفعل تخسر بعض المال إذا قمت بالشراء من البنك الخاص بك وأكثر من ذلك، إذا كنت تتداول في المطار، ستحصل على الأرجح على أفضل سعر إذا كنت تستخدم جهاز الصراف الآلي عند وصولك إلى موقع سفرك، تذكر أيضا إعلام البنك الذي تتعامل معه أنك ستسافر حتى يتمكن من وضع تنبيه سفر على حسابك، سيؤدي ذلك إلى منع أي تجميد / تجميد مؤقت في حسابك بسبب أي إنفاق يرونه مريبا.

2. طريقة النقل

كيف ستتجول حالما تكون هناك؟ اعتمادًا على البلد الذي تعيش فيه ، قد لا تكون سيارات الأجرة هي أفضل فكرة. إذا كنت بحاجة إلى السفر لمسافات أطول ، فقد يكون من الأفضل استئجار سيارة ، وفي هذه الحالة يجب أن تبحث في شركات وأسعار مختلفة.

إذا كنت مسافراً و / أو تسافر بين دول مختلفة في أوروبا ، فقد ترغب في الذهاب إلى Railpass . أيضا ، ضع في اعتبارك أن بعض المواقع (مثل هاواي) قد تتطلب رحلات طيران قصيرة بين الجزر وغيرها قد يكون لها رحلات مائية ، مثل العبارات.

3. الإقامة

هناك الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بإيجاد مكان للإقامة. اعتمادا على أسلوبك ، أو نوع السفر الذي تريد القيام به ، هناك فنادق و Bed-and-breakfasts.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مختلفة ، أو سعر أقل ، أو ربما إقامة أطول في مكان إقامة أكثر خصوصية أو عن بعد ، فهناك دائمًا بيوتًا ومواقع مثل Airbnb أو CouchSurfing التي تقدم سكنًا لفترات قصيرة في العقارات السكنية. إذا كنت تقوم بالبيوت أو WWOOFing ، فتأكد من أنك مرتاح إلى أين أنت ذاهب. أينما اخترت وضع رأسك ، قم بالبحث.

4. الالكترونيات

قد تحتاج إلى محول لشحن الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك. واعتمادًا على تغطية هاتفك و / أو خطتك ، قد ترغب في الحصول على بطاقة هاتف مدفوعة مسبقًا للمكالمات الدولية. خلاف ذلك ، قد يكون wifi صديقك للتواصل مع الناس في الوطن.

5. الثقافة

قبل أن تتوجه ، قم بإجراء بحثك على الجمارك المختلفة (ما يجب فعله وما لا يجب فعله) في البلد الذي تسافر إليه. على سبيل المثال، هل هناك قوانين مختلفة؟ هل هناك حيل سياحية مشتركة؟

هل سيكون هناك أي أحداث ثقافية أثناء وجودك هناك؟ هناك الكثير من الأشياء التي قد لا تفكر فيها حتى ، ولكن من البساطة أن تقوم بالبحث عن “ما يفعل وما يجب” في العديد من البلدان للحصول على تلك المعلومات.

6. التأمين على السفر

يوجد تأمين السفر لأشياء مثل الإصابة أو المرض أثناء السفر وإلغاء الرحلات وفقدان الأمتعة أو السرقة والعديد من الأشياء الأخرى. لا يشترط الحصول على تأمين السفر ، ولكنها فكرة جيدة ، مرة أخرى – قم بالبحث الخاص بك!

على الرغم من أن نصف متعة السفر هي أمر غير متوقع ، فأنا من أشد المؤمنين بأنك يجب أن تكون مستعدًا دائمًا لأقصى قدر ممكن.

إذا كنت تواجه مشكلة في التخطيط ، فحاول التحدث إلى وكيل سفريات أو شخص تعرفه من ذوي الخبرة في السفر. سواء كنت مسافرًا محليًا أو بالخارج ، من الجيد تغطية الأساسيات ، بالإضافة إلى المزيد. من المحتمل أن يحدث ما هو غير متوقع ، ولكن الأمر يستحق ذلك.