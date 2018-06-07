نصائح ذهبية حتى لا يزيد وزنك في العيد

بعد شهر كامل من الصيام يحل العيد بفرحته وحلوياته اللذيذة من بسكويت وكعك وما إلى غير ذلك، وتكثر التجمعات العائلية خلال أيام العيد، ما يجعلك تتناولين كمية معتبرة من الحلويات دون الانتباه إلى ذلك، وحتى لا يزيد وزنك في العيد نقترح عليك العمل بمجموعة من النصائح الذهبية التي تحافظ على رشاقتك وتمنع إصابتك بالسمنة.

ينصح الخبراء بتناول نحو 2 لتر يوميا من الماء على الأقل، وإذا كنت حريصة على عدم الزيادة في الوزن لا تتناولي أكثر من قطعتين من حلوى العيد في اليوم.

من الأفضل تناول وجبة كل ثلاث ساعات واحرصي أن تكون وجبتين منها تحتوي على الخضر والفواكه.

لا ينبغي تلبية دعوة العائلة والأقارب وأنت جائعة، حتى لا تقعي في فخ محاصرتك بمائدة غنية بالحلويات، ومن الأفضل تناول وجبة صحية قبل خروجك.

ينصح بالحركة داخل المنزل في عطلة العيد لأن النشاط جيد للجسم، وكون الطعام ليس وحده من يكسبنا وزنا زائدا بل عدم الحركة يصيبنا بالسمنة ويضر بصحتنا كثيرا.

تعد الخضر والفواكه مصدر للشبع، وبالإضافة إلى أنها غنية بالألياف التي تحسن عملية الهضم، فلا تستغني عنها في أيام العيد حيث من الضروري تناولها ثلاث مرات في اليوم، وحاولي التقليل من كمية تناول لحوم وكعك وبسكويت العيد.