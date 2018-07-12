نصائح ذهبية لطبخ اسرع وافضل

عديد من النساء يقضين فترات طويلة في المطبخ لاعداد وتجهيز الاكلات والاطعمة المحببة لاسرهم ولكن مع ازدياد خروج المرأة للعمل وكثرة المهام الملقاة على عاتقها بات من الصعب تنفيذ كل هذه الامور في وقت محدد لذا نود اليوم تقديم بعض النصائح التي تساعدك على اختزال الوقت والقيام بكافة الاشياء المطلوبة بسرعة ومهارة فواصلي القراءة :

ـ إذا كانت هناك مكونات تحتاج إلي التقطيع في طبختك، قومي بتقطيعهم جميعا في نفس الوقت فهذا سيسهل عليكِ الكثير بعد ذلك.

ـ قومي بإعداد قائمة للتسوق بكل ما تحتاجين له خلال الأسبوع أو الشهر، ومن حين لآخر تأكدي من توافر مخزون إضافي من المكونات الأساسية التي تستخدمينها دائماً في إعداد وجباتك، فعدم توافر أحدها وأنت تقومين بإعداد وجبة ما قد يضطرك إلى الانتظار لحين توافرها.

ـ لابد من تحضير قائمة مسبقة بأصناف الطعام التي تودين طبخها على مدار الأسبوع مما يوفر عليك استنزاف مزيدا من الوقت في التفكير فيما تودين إعداده.

ـ الجميع يعلم أن اللحوم والبقوليات كالفاصوليا تحتاج وقتا أطول كي تنضج لذا يمكنك تخصيص يوم لتسوية هذه الأنواع نصف تسوية ووضعها في الفريزر واخراجها عند الحاجة إليها.

ـ الثوم وصلصة الطماطم أكثر المكونات المستخدمة في أغلب الطبخات لذا يمكنك بشر المزيد منهم ووضعه في الفريزر وإخراجها عند الحاجة.

ـ هناك فن يسمى إعداد وجبة كاملة بأطباق مختلفة والانتهاء من تحضير كل الأصناف في نفس الوقت، لذا إبدأي بالصنف الذي يحتاج وقت أكثر في التسوية واستغلي هذا الوقت في البدء بإعداد الطبق الآخر.

ـ في الطبخات التي تحتاج إضافة مياه ساخنة أو مغلية فبدلاً من تسخين المياه الفاترة على البوتجاز قومي بتسخينها في الغلاية فهذا يوفر عليك المزيد من الدقائق في انتظار المياه كي تغلي.

ـ الميكروويف والـكيتشن ماشين من الأدوات التي توفر عليك الكثير من الوقت لذا اجعليهما أصدقاء لك في المطبخ.

ـ إذا كنت في حاجة لنوع معين من التوابل فلا تهدري وقتا في البحث عن العلبة الصحيحة التي تحتوي على التوابل، ولكن يمكنك لصق ورقة مكتوب عليها إسم كل مكون.

ـ لابد من تنظيف الأدوات والأواني المستخدمة في الطهي بمجرد الإنتهاء منها مما يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد عند تنظيف المطبخ بعد ذلك.