نصائح ذهبية للحصول على كريم أساس ناجح

تولي غالبية النساء اهتماما كبيرا في انتقاء النوع الأفضل من كريم الأساس المناسب لبشرتها، وتأخذ وقتا طويلا تتجول بين الماركات المختلفة حتى يستقر اختيارها على أحدها، وفي اليوم التالي تتفاجئ بعد استخدامه أن النتائج غير مرضية فما أسباب ذلك؟

إن من أهم أسباب فشل كريم الأساس وعدم منحه التغطية الكاملة والبشرة الموحدة اللون يكمن في بعض الأخطاء التي تمارسها المرأة قبل وضع كريم الأساس، مما يفسد عليها إطلالتها، فالبداية الصحيحة تكون من الليل بالتنظيف الجيد للبشرة ووضع كريم ليل أو ماسك ليلي مناسب لنوع البشرة، تأتي الخطوة الصباحية التالية بضرورة غسل الوجه جيدا وتطبيق التونر والكريم المرطب قبل وضع كريم الأساس حتي يسهل توزيعه، فبدون كريم مرطب لن يتم توزيع كريم الأساس بشكل صحيح. ومن الأخطاء الشائعة أيضا عدم الالتفات لنوع البشرة، فالبشرة الجافة لا بد لها من شراء الأنواع الغنية بالمرطبات والبشرة الدهنية لها كريمات أساس مناسبة لها، فلا بد من اختيار النوع الملائم لبشرتك كذلك من المهم الالتفات أن اختيار كريم الأساس الخفيف لفترة الصباح والذي يكون مطابقًا للون البشرة حتى يمنح الطلة الطبيعية المريحة بخلاف كريم الأساس الذي يطبق ليلا والذي يكون أكثر سماكة لإعطاء تغطية كاملة.

بالإضافة لكل ما سبق لا بد من توزيع كريم الأساس جيدا بالتساوي من داخل الوجه لخارجه وإعطاء تلك الخطوة حقها بالكامل من الوقت وأن يتم ذلك تحت إضاءة كافية، وكذلك عدم نسيان منطقة الرقبة حتى تبدو الطلة متجانسة.

وأخيرا لا تنسي سيدتي أن حرصك على ترطيب جسمك داخليا وشرب كميات كافية من الماء، وتناول كميات مناسبة من الخضراوات والفاكهة من شأنه أن يمنحك بشرة صحية مضيئة والتي هي مفتاح لأي أساس ناجح.