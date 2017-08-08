أمور عليك الانتباه لها عند التوقف عن التدخين حتى لا تعود إليها

التوقف عن التدخين أمراً رائعاً بكل تأكيد وخطوة إيجابية صحية تدفعك نحو حياة أفضل، وبالرغم من صعوبة هذا الأمر، إلا أنه عند توقفك عن عادة التدخين السيئة فإنك ستمر بعدة دوامات نفسية، عليك التعرف عليها والانتباه لها جيداً، حتى لا تعود مرة أخرى إلى تلك العادة الذميمة.

التفكير في المستقبل!

التفكير في مستقبلك أمر رائع بكل تأكيد، ولكن بعد الإقلاع عن التدخين يتم التفكير في المستقبل بشكل سيئ فمحور الأفكار يتركز حول كيفية قضائك ليومك دون التدخين مجدداً حتى ولو سيجارة واحدة.

لذلك لا تشغل بالك بكيفية قضاء اليوم؛ فالوقت سيمضي، ولكن تحلَّ بالصبر وعدم التفكير كثيرًا وربط يومك بالسيجارة، بل حاول قضاء اليوم في القراءة وممارسة الرياضة والتنزه، فلا تترك ثانية واحدة تمضي وأنت لا تفعل شيئاً.

السلبية

نفسياً يتسبب نقص النيكوتين في دخول الشخص في دوامة من الأفكار السلبية، فبما أن الشخص الطبيعي تراوده نحو 66,000 فكرة أو خاطرة في عقله يومياً سوف تجد الشخص المتوقف عن التدخين يمتلك 66.000 من الأفكار السلبية بشكل يومي، لذلك لا ترهق عقلك ولا تدع نفسك فريسة لوقت الفراغ.

إهمال النفس

اعتنِ بنفسك ولا تهملها، فأنت تستحق الأفضل دائماً، لذلك ساعد نفسك للتغلب على نقص النيكوتين وذلك عن طريق تناول نظام غذائي متوازن، لأنه يعمل على طرد السموم من جسمك.

كما عليك الاهتمام بشرب المياه بشكل كبير، لأنها تساعدك على سرعة التخلص من السموم بسرعة، كما أنها تمد جسمك بالرطوبة والانتعاش طوال اليوم.

ولا تنسَ بكل تأكيد ممارسة الرياضة وتناول الفيتامينات المتعددة، فجسمك مرهق ومتهالك من الفترة التي قضاها أسيرًا للتدخين ويحتاج منك إلى تعويضه عن كل تلك الأيام السيئة التي منحتها له.

لا ترهق عقلك

نعم بعد الإقلاع سوف تكون عصبيًّا وفي مزاج ذهني سيئ وسريع الغضب، ولكن الحلول للتخلص من تلك المشكلات في يديك فبقدر الإمكان ابتعد عن الأشخاص أو الأمور التي تسبب لك التوتر والإرهاق الذهني، وزد عدد مرات استحمامك بالمياه الدافئة، لأنها تمنح الإنسان شعوراً رائعاً من الاسترخاء.

الدراما

سواء كنت مدخناً أو لا سوف تمر بأيام سيئة، لذلك عند مواجهتك ليوم سيئ لا تقم بإلقاء اللوم على إقلاعك عن التدخين وأنك أصبحت شخصًا سيئاً منذ أن تخليت عن سجائرك، فهذا الأمر محض حجج واهية يحاول عقلك تصديقها.

الدعم

لا توجد هناك أي مشكلات من الحصول على نظام دعم صحى الذي يزود الأشخاص المقلعين عن التدخين حديثًا بخطط من أجل مساعدتهم على تخطي عقبة البدايات بعد الإقلاع.

سيجارة واحدة فقط

عليك أن تعلم بأن هذه الجملة هي أكثر العبارات استهلاكاً من قبل المدخنين الذي أقلعوا حديثاً عن تلك العادة السيئة وأن تدرك جيداً أنك إذا انجررت وراء تلك الكذبة فإنك سوف تعود مرة أخرى إلى التدخين.

لا تنسَ لماذا أقلعت

توفيراً للمال وحفاظاً على صحتك وصحة أسرتك والحرية من عبودية النيكوتين، كل تلك أمور لا تنساهل عندما تعاودك الرغبة في العودة إلى التدخين، وتذكر مدى تحسن صحتك والمعاناة التي احتملتها في بدايات توقفك عن تلك العادة.