نصائح ثمينة تجعلك تتغلببين على التوتر النفسي

إذا كنت قد اعتدت على مواجهة التوتر النفسي بفنجان من القهوة مع سيجارة فاعلمي أنك بذلك قد تزيدين توترك، اقرئي النصائح التاليه للتخلص من العادة السابقة الذكر وتعلمي أساليب حديدة للتخلص من التوتر.

كوني نشيطة

إذا كان لديك مشكلةٌ ذات صلة بالتوتُّر النفسي، يمكن أن يُؤدِّي النشاطُ البدني إلى صفاء الحالة الذهنية والنفسية لديك، فالتَّعاملُ مع التوتُّر بشكلٍ فعَّال يحتاج إلى الشُّعور بالقوَّة النفسية والتَّماسك، وتساعد ممارسةُ التَّمارين الرياضيَّة على تحقيق ذلك. فمهما كانت الصعوبةُ التي قد تبدو عليها المشكلة، هناك حلٌّ دائماً.

تواصلي مع الناس

يعدُّ تشاركُ المشكلة مع الآخرين الطريقَ للتخلُّص من جزءٍ كبير منها، حيث يمكنك تَخفيفُ مَتاعب العمل، ورؤية الأشياء بطريقةٍ مختلفة، من خِلال وجود شبكةٍ مساندة جيِّدة من الأصدقاء والزملاء والعائلة. كما أنَّ تحدُّثَك عن الأشياء مع أحد الأصدقاء سوف يساعدك أيضاً على إيجاد حلول للمَشاكل.

خذي بعض الوقت للاسترخاء من العمل

تكون ساعاتُ العمل طويلة أحياناً؛ كما أنَّ ساعات العمل الإضافية تعني أنَّ الناس لا يقضون ما يكفي من الوقت للقيام بأشياء يستمتعون بها فعلاً. ولذلك، فنحن جميعاً بحاجة إلى بعض الوقت للاسترخاء أو التَّواصل الاجتماعي أو ممارسة الرياضة.

تَجنبي العادات غير الصحِّية

لا يجوز اللجوءُ إلى التدخين والكحول والكافيين كوسيلة للتأقلم والتكيُّف. ويكون الرجالُ أكثرَ ميلاً من النِّساء للقيام بذلك عادة. ونحن نسمِّي هذا الأسلوبَ بسلوكَ التجنُّب avoidance behaviour. بينما تميل المرأةُ إلى الحصول على دعم من دائرتها الاجتماعية المحيطة بها.

اعملي بذكاء أكثر وليس بشكل أصعب

الإدارةُ الجيِّدة للوقت تعني العملَ بمستوى متقدِّم من الجودة، وليس بكمِّية كبيرة. ولكنَّ ثقافةَ السَّاعات الطويلة من العمل هي سببٌ معروف للأمراض المهنيَّة. ولذلك، لابدَّ أن تحققي التَّوازن بين العمل والحياة.

احرصي على الإيجابيَّة

لابدَّ من البحث عن الإيجابيَّات في الحياة، وعن الأشياء المحببَّة. ولذلك، يمكنك كتابةُ ثلاثة أشياء سارت معك على ما يرام، أو أنت راضية عنها، في نهاية كلِّ يوم.

تقبلي الأشياء التي قد لا تتغيَّر

ليس من الممكن دائماً تغييرُ وضعٍ صعب؛ فإذا ثبتَ أنَّ هذه هي الحال، فإنَّ الاعترافَ بذلك، وقبول الأشياء كما هي، والتَّركيز على ما تقومين به، كلُّ ذلك يجعلك تسيطري عليها.