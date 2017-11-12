نظام حمية ناجح يغنيكي عن الريجيم

صحيح أن الحمية الغذائية تساهم في تقليص الوزن، لكن الكثير ممن يتبعون أي نظام حمية، عندما يتوقفون عن الرجيم يعودون إلى الأكل بشراهة كبيرة، وبالتالي كسب وزن زائد أكثر من الأول، لذا يجب أن نلفت الانتباه أن الإتكيت والذوق والحرص ليس على اللباس والماكياج وما إلى غير ذلك لضمان إطلالة موفقة.. لأنه حان الوقت لتراقبي أكلك..ومن أجل ذلك نقدم لك نظاماً غذائياً يحفظ لك جسماً رشيقاً إذا اتبعت بعض الحيل خلال تناول الوجبات.

– ضعي القليل من الأكل في صحن صغير، وحاولي أن توزعي فيه الأكل بشكل جيد حتى يبدو ممتلئاً، فلا تتناولي كمية كبيرة تماماً مثل عارضات الأزياء.

– جميع المشروبات التي تحضر من السكريات، حاولي أن تشربي منها كأساً صغيراً.

– ركزي على الأطعمة الصحية كثيراً على غرار الخضر والفواكه، وابتعدي عن الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وقللي من الملح والزيوت، وبالمقابل أكثري من الليمون والخل.

– يمكنك تقسيم وجباتك اليومية الثلاث إلى خمس وجبات، لكن تناوليها بكميات صغيرة حتى تبتعدي عن السمنة.

– نعم الماء يساعد على خسارة الوزن..هذا ما اكتشفه خبراء التغذية، فحاولي شرب 8 أكواب من الماء يومياً للشعور بالشبع.

– إذا كنت حريصة على إنقاص وزنك ابتعدي بشكل نهائي عن السهر حتى لا تشعري بالجوع وبالتالي تناول المزيد من الطعام.