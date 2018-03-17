نظام “وجبة العمر الطويل” يخفض الوزن ويبعد الشيخوخة

توصل خبير تغذية في لندن إلى اكتشاف نظام غذائي مذهل، أطلق عليه اسم “وجبة العمر الطويل”، لأنه يساهم في خفض الوزن وإطالة العمر ومكافحة غزو التجاعيد، حيث يقوم على الخضروات والأسماك والبيض وخال من اللحوم والحلويات.

توصل الدكتور فالتر لونجو بعد سلسلة من الأبحاث التي قام بها في مخبره إلى نظام صحي، يمكن كل من يريد تخفيض وزنه الزائد من تحقيق رغبته من دون عناء أو مشقة، والمهم في هذا النظام الغذائي الصحي أنه يعزز المناعة، حيث يؤخر أي مظاهر للتجاعيد والشيخوخة، ويقي من العديد من الأمراض لأنه تم اختبار هذه الوجبة الجديدة طبياً وكانت النتائج رائعة.

ويرتقب أن يتم نشر تفاصيل هذا النظام الغذائي المثير يوم 8 فبراير الجاري، حسبما كشف عنه الدكتور فالتر حيث صرح يقول بخصوص اكتشافه الجديد:”.. هل يمكن أن تحدد مصير صحتك وحياتك من خلال ما تأكله… الإجابة هي نعم ووجبة العمر الطويل هي أسهل مما تتصور..”.

يذكر أن الدكتور الباحث استعان بالفئران ليتوصل إلى النتائج المدهشة، والتي تعد ثورة حقيقية في مجال التغذية، وأشار نفس الباحث إلى أن هذا النظام الغذائي يشجع على الصيام ويعمل على تنشيط الخلايا ويقي فوق ذلك من العديد من الأمراض الخطيرة، نذكر من بينها السكري والسرطان والزهايمر وأمراض القلب.

ويتضمن النظام الغذائي الذي يخفض من الوزن بحوالي 13كلغ في مدة 3 أشهر في وجباته، الخضروات والأسماك وكذلك البيض المقلي والسبانخ في وجبة الفطور، وينصح بعدم تناول أي نوع من اللحوم.