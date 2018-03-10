نظمي أوقات طعامك لتحافظي على رشاقتك

إذا كنت تطمحين لخسارة وزنك، إذن عليك تنظيم أوقات طعامك، حيث أن لذلك فوائد عديدة سوف تساعدك في الحفاظ على رشاقتك.

ما أبرز فوائد تنظيم أوقات الطعام؟



1- يساهم تناول الأطعمة في أوقات محددة ومنظمة يومياً في تنشيط عمليّة حرق الدهون وتحفيز الشعور بالجوع لمدة أطول.

2- يلعب تنظيم أوقات الطعام دوراً ملحوظاً في جعل عمل الجهاز الهضمي أكثر انتظاماً مع منعه من بذل جهد كبير للهضم بسرعة.

3- يساعد تناول الوجبات في أوقات محددة على تزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بعد انقضاء فترة دون طعام، وهو ما يسهّل خسارة الوزن بسرعة وسهولة أكبر.

ما هي الأوقات المثالية لتناول الطعام؟



– تعتبر وجبة الفطور من أهمّ الوجبات التي لا يجوز أبداً تجاهلها إذ تؤمّن للجسم السعرات الحرارية التي يحتاجها بعد حرقه لما لديه من مخزون منها خلال الليل، وينصح بتناول هذه الوجبة بعد مرور ساعة تقريباً على الاستيقاظ من النوم.

– أمّا وجبة الغداء فمن المفضّل تناولها في الوقت عينه يومياً، ويعتبر تناولها عند الساعة الواحدة أو الثانية ظهراً كحدّ أقصى مثالياً، وفي حال ممارسة التمارين الرياضية يستحسن القيام بها قبل نصف ساعة من تناول طعام الغداء.

– وبالنسبة لوجبه العشاء فينصح بتناولها في وقت مبكر وقبل ساعتين أو ثلاثة من الخلود إلى النوم ما يتيح للجهاز الهضمي الوقت الكافي لإنجاز عمليّة حرق السعرات الحرارية.

– من المستحسن كذلك تناول وجبات خفيفة كل أربعة ساعات يومياً بغية السيطرة على الشهيّة وتحفيز عمليّة الأيض.