سعر الواحدة ٤٨٠٠ جنيه…..نفذت جميع تذاكر حفل جينيفر لوبيز بدبي

بات كل شيء جاهزاً لكي تقوم المطربة العالمية جينيفر لوبيز بإحياء الحفل الفني المقرر إقامته في مدينة دبي الإماراتية غداً الجمعة 17 نوفمبر، حيث نفذ عدد كبير من تذاكر هذا الحفل الذي تحتضنه صالة Autism Rocks Arena أو مسرح “الصخور” بمول “أوت ليت” بدبي، علماً أن الأبواب سوف تفتتح في حدود الخامسة مساءً في حين حفل النجمة العالمية لن يبدأ إلا في التاسعة مساء.

إذا الجمهور العربي بمدينة دبي، من المنتظر أن يستمتع بحفل فني مميز مقرر أن تحييه النجمة العالمية جينيفر لوبيز، أمسية هذا الجمعة بمول “أوت ليت” في دبي الإمارتية، علماً أن التذاكر من الفئة الأولى يصل سعر الواحدة إلى4800 جنيه نفدت بشكل نهائي بعد أيام قليلة من طرحها بعد الإعلان عن هذا الحفل، على اعتبار أن قيمة تذاكر هذا الحفل تم تقسيمها إلى 3فئات، في حين الفئة الثانية وتسمى التذاكر الذهبية تصل قيمتها إلى حوالي 3480 جنيه، بينما الفئة الثالثة وتتعلق بالعادية تبلغ قيمتها 1730 جنيه.

يتابع في الوقت الحالي جمهور هذه النجمة العالمية مسلسل لها يحمل عنوان Shades of Blue، في انتظار أن يعرض لها في الأيام القليلة المقبلة فيلم تليفزيوني يحمل عنوان Bye Bye Birdie Live. وكانت هذه الفنانة الكبيرة التي تبلغ من العمر 47عاماً، قد احتفلت بعيد ميلادها مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجي شهر يوليو الماضي في أجواء لم تخلو من الغناء والرقص.