نقابة الممثلين بأمريكا تتوج النجم مورجان فريمان بجائزة 2017

وقع الاختيار مؤخراً على تتويج الممثل الأمريكي الشهير “مورجان فريمان” بجائزة عام 2017، تكريماً له من قبل نقابة الممثلين بالولايات المتحدة الأمريكية، على مساره الفني الثري وكل ما قدمه من أعمال رائعة، ومن المقرر أن تسلم له الجائزة في حفل سنوي، تعودت النقابة على تنظيمه بمدينة لوس أنجلوس وبالتحديد يوم21 يناير المقبل.

تعد التفاتة تكريم الممثل الأمريكي “مورجان فريمان” بمثابة العرفان لعطاء وإبداع هذا النجم العالمي، الذي قدم في مسار فني ثري استمر لخمسة عقود قدم خلاله نحو 100 فيلم، وفي رصيده جائزة الأوسكار الثمينة التي فاز بها في عام 2005 عن دور قدمه كلاعب ملاكمة سابق، في فيلم يحمل عنوان “مليون دولار بيبي”.

وكانت رئيسة نقابة الممثلين الأمريكيين قد أصدرت بياناً بهذا الخصوص، أثنت فيه كثيراً على عطاء النجم مورغان فريمان، الذي يبلغ من العمر اليوم 80عاماً وجاء في البيان: “..بعض الممثلين قضوا حياتهم العملية في انتظار الدور المثالي.. أظهر لنا فريمان أن المثالية ما يعرضه الممثل علينا.. إنه مبتكر ومقدام ويتجاوز التوقعات تماماً..” وبهذا التتويج التاريخي في المسيرة الفنية للفنان الموهوب “مورجان فريمان” سينضم دون شك إلى كل من الممثل ديك فان دايك وليلي توملن، بالإضافة إلى ديبي رينولدز الذين حظوا بشرف هذا التتويج.