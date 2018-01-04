نقولا الأسطا يشارك في إطلاق مهرجان السلام

أطل الفنان نقولا الأسطا على جمهوره ليلة رأس السنة في مطعم “الفينيق” بإطلالة متألقة ودائمة التجدد، وسط أجواء الفرح والبهجة حيث ردّد الساهرون معه أجمل أغانيه الشعبية والعاطفية والوطنية، ورقصوا وصفّقوا حتى ساعات الفجر الأولى مودعين 2017، ومستقبلين العام 2018.

عبر الشاشات التلفزيونية المختلفة، أطل نقولا الأسطا على الساهرين في منازلهم، حيث حلَّ ضيفاًعلى ثلاث شاشات تلفزيونية، فغنّى وأطرب المشاهدين بصوته وحضوره.

هذا وافتتح الأسطا، في أوّل يوم من السنة، نشاطاته للعام الجديد بمشاركته بإطلاق مهرجان السلام مع جماعة رسالة حياة، شهادة منه ودعماً لقضية السلام.

عايد الأسطا الجميع بحلول العام الجديد متمنيًا السعادة والصحة وراحة البال لهم، ووعد جمهوره بإصدار ألبومه الجديد في وقت قريب.