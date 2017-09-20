بعد انتهاء حفلاته الصيفية بنجاح كبير…..نقولا الأسطا يحضّر لألبوم جديد

اختتم الفنان اللبناني نقولا الأسطا صيف 2017 بمشاركته المؤثرة بأوبريت ورد أيلول.

مشاركة الأسطا هذه أتت بعد صيف حافل بالمهرجانات والحفلات، خلال جولته في المناطق اللبنانية، حيث أحيى 14 حفلاً موسيقياً ناجحاً، نذكر منها: وادي شحرور في 24 يونيو، بيت مري في 16 يوليو، عين إبل في 28 يوليو، كفرذبيان 11 أغسطس، مزرعة الضهر 12 أغسطس، عينطورة المتن 14 أغسطس، الخريبة الشوف 20 أغسطس ، حمانا 30 أغسطس، بترونيات 8 سبتمبر والزعيتري 9 سبتمبر.

بعد هذه الحفلات، يقوم الأسطا حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه المقبل الذي سيعلن عن تفاصيله في وقت لاحق.