فيلم “نوارة” يمنح منة شلبي الجائزة الثامنة في المهرجان القومي

يواصل فيلم “نوارة” حصد الجوائز. حيث نال في المهرجان القومي للسينما المصرية على نصيب الأسد.

حصل الفنان زكي عارف على جائزة خاصة، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان نساء للفنانة رجاء حسين، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة منة شلبي ليصبح بهذا عدد الجوائز التي منحها فيلم “نوارة” لمنّة ثماني جوائز.

وفاز أمير صلاح الدين بجائزة أفضل ممثل دور أول، وفازت المخرجة هالة خليل بجائزة أفضل إخراج، وفازت شركة ريد ستار بجائزة أفضل إنتاج عن الفيلم. وبذلك وصل عدد الجوائز التي فاز بها الفيلم في المهرجان ست جوائز.

فيلم “نوارة” كان قد حصل من قبل على العديد من الجوائز الهامّة كجائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

وجائزة أفضل ممثلة لبطلته منة شلبي من مهرجان دبي للأفلام. هذا بالاضافة لتحقيقه نجاحاً نقدياً وجماهيرياً كبيراً.

يُذكر أن فيلم “نوارة” هو الإنتاج الأول لشركة ريد ستار ومن تأليف وإخراج هالة خليل. ولعب بطولته كل من منة شلبي ومحمود حميدة وشيرين رضا وأمير صلاح الدين ورحمة حسن والفنانة القديرة رجاء حسين.

هذا وقد كتبت هالة خليل، مخرجة الفيلم، على صفحتها في الفيسبوك “مبروك لنواره كل الجوايز اللي حصل عليها أمس من المهرجان القومي للسينما، مبروك لكل صنّاع الفيلم وانشالله القادم يكون أكثر جمالاً”.

أما منتج الفيلم صفي الدين، فكتب عبر صفحته “نوارة” مكتفياً باعلان فرحته بالفيلم. فيما بطلة الفيلم منة شلبي، هنأت كل من حصل على الجوائز من الفيلم عبر صفحتها.