“أنا سنغل ..لمن يهمه الأمر” نوال الزغبي تعلن رغبتها في الزواج وهي لازالت على ذمة زوجها

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أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صراحة عن رغبتها في الزواج مرة ثانية، على الرغم أنها لازالت متزوجة من والد أبنائها، فهي تحضر من أجل الانفصال عن زوجها إيلي ديب بالرغم من أن العشرة التي تربطهما طويلة حيث اقترنت منه في عقد التسعينات ولديها منه ثلاثة أطفال…لكن يبدو أن النجمة نوال الزغبي قد قررت بالفعل فك الرابطة الزوجية وحسمت ذلك لأنها شرعت في البحث عن زوج آخر بالنظر إلى آخر تصريح إعلامي لها أكدت فيه بأنها “وحيدة لمن يهمه الأمر”، وتنتظر فقط بضعة أشهر للطلاق الرسمي على الورق من زوجها الذي انفصلت عنه فنياً في السابق بعد أن أسندت مهمة إدارة أعمالها إلى شقيقها مارسيل

كانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قد لمحت في العديد من إطلالاتها الإعلامية، بأنها تفكر في الزواج مرة ثانية، بالرغم من أنها مازالت مرتبطة وعلى ذمة زوجها إيلي ديب، غير أنها اعترفت بصراحة أن حياتها الزوجية قد انتهت خلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يبث على قناة CBC، حيث فجرت خبراً من العيار الثقيل مؤكدة أنها مازالت بالفعل على ذمة إيلي صعب كزوجة، لكنها ستحصل على الطلاق الرسمي خلال أشهر قليلة، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قالت مستطردة: “أنا سينجل.. لمن يهمه الأمر”.

واتخذ هذا التصريح أبعاداً أخرى عندما استشاط زوج الفنانة غضباً وخرج عن صمته حين أقدم على نشر وثيقة رسمية، تبين أنها مازالت على ذمته علماً أنها صدرت بتاريخ 21 فبراير 2017.

والجدير بالإشارة فإن الفنانة اللبنانية لديها ثلاثة أطفال من زوجها وهم “تيا وجوي وجورجي”، وكانت قد انفصلت عن زوجها فنياً عام 2008، حيث سلمت إدارة أعمالها إلى شقيقها مارسيل.