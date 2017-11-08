جمهورها تحت الصدمة ..نوال الكويتية بدلاً من أحلام في برنامج “ذا فويس”!!

هل فعلاً غادرت النجمة الإمارتية أحلام برنامج “ذا فويس”..؟.. لماذا ابتعدت فجأة في منتصف طريق تصوير الحلقات؟..إنها الأسئلة المحيرة التي أثارها معجبي الملكة في الوطن العربي بعد أن كشفت النجمة الكويتية نوال في تغريدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها صارت عضواً في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” بعد تلقيها دعوة رسمية من إدارة مجموعة “أم.بي.سي”، هذا ما يعني أن أحلام لن تتواجد في المراحل المقبلة من البرنامج.

يمكن القول أنها كانت صدمة وخبر غير سار أحزن جمهور أحلام كثيراً، لأنهم كانوا ينتظرون إطلالتها في هذا البرنامج لاكتشاف المواهب بفارغ الصبر، وتعود تفاصيل انتشار هذا الخبر الذي مفاده استبدال أحلام بنجمة خليجية أخرى، إلى قيام النجمة نوال الكويتية عبر تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيها أنها صارت عضوة بلجنة تحكيم “ذا فويس”، من خلال عبارة دقيقة: “..أشكر إدارة قناة ال mbc على دعوتهم الكريمه بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice .. سعيدة بالدعوة..”.

الجدير بالإشارة فإن أحلام كانت قد انتهت من تصوير المراحل الأولى لبرنامج “ذا فويس”، إلى جانب أعضاء اللجنة إليسا وعاصي الحلاني ومحمد حماقي، ولم يبق أمامهم سوى التحضير لدخول مرحلة العرض المباشر بعد استقرار كل مدرب على فريقه، فهل هذا يعني أن المدربين سوف يختارون فريقهم مرة أخرى في ظل هذا التغيير الطارئ؟

مازال لم يتسرب أي خبر بخصوص سبب مغادرة أحلام للبرنامج..فهل تم هذا بالاتفاق بين إدارة مجموعة “أم.بي.سي” والملكة، أم الابتعاد كان خيارها والاحتمال الثالث أنه تم استبعادها لخلاف مازالت تفاصيله لم تظهر بعد.