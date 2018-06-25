نوال الكويتية أول فنانة وعربية تقود السيارة في السعودية

صارت النجمة نوال الكويتية أول فنانة وامرأة عربية تقود السيارة بمدينة الرياض السعودية، واحتفت مع المرأة السعودية بسريان قرار السماح لها بالقيادة داخل المملكة، ويضاف إلى كل ذلك أنها أول فنانة خليجية وقفت على مسرح السعودية للغناء ولقاء جمهورها المتذوق للفن.

قاسمت النجمة نوال أو “أم حنين” المرأة السعودية فرحة القيادة، والانطلاقة كانت عندما كانت تقدم أجمل وأعذب أغانيها التي أمتعت الجمهور المتلقي داخل مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض، وسرعان ما توقفت عن الغناء وخاطبت الجمهور واستفسرت عن الساعة، واغتنمت الفرصة لتبارك للسعوديات وتعبر عن سعادتها لتنفيذ هذا القرار.

وبعد الحفل قادت نوال السيارة وسجلت بذلك اسمها في صدارة قائمة أول مواطنة كويتية وعربية تقود سيارتها في السعودية، علما أن شركة روتانا نشرت عبر حسابها على موقع تويتر فيديو يجمع المدير التنفيذي للشركة سالم الهندي مع نوال الكويتية التي تلقب بقيثارة الخليج ، عندما كانت تتجول ليلة يوم السبت بعد انتهاء حفلها في أحد شوارع الرياض. ولم تخف نوال سعادتها الكبيرة بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في السعودية، واعترفت قائلة: “نساء المملكة يستحققن هذا القرار”، وأضافت تقول في سياق متصل:”هذه أبسط حقوقهن”.

وقامت الفنانة أصالة نصري بإعادة نشر التغريدة، التي تظهر فيها نوال الكويتية تقود السيارة في مدينة الرياض السعودية، وعلقت قائلة: “تستاهلين تدخلي التاريخ يا رائعة”.