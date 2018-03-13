نور الحراكي يرصد الشخصية العربية في روايته “خبايا العرب”

وقع الروائي نور الحراكي رئيس المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون روايته الجديدة ” خبايا العرب ” مع دار سما للنشر والتوزيع، ومن المقرر أن يشهد معرض أبو ظبي الدولي للكتاب حفل توقيع الرواية وسط حضور أعلامي عربي.

وجاءت الرواية في 200 صفحة من القطع المتوسط ، فمن خلال ثلاث قصص رصد الحراكي التناقضات الكامنة داخل الشخصية العربية، والأسباب التي أدت إلى مثل هذه التناقضات في الإنسان العربي ، وقد جاءت القصة الأولى بعنوان ” خالد ” والقصة الثانية جاءت بنفس عنوان الرواية ” خبايا العرب ” وأخيرا جاءت الثالثة بعنوان ” مع الأسف أنثى ” وجميعها تناقش التناقضات والصراع الداخلي عند الإنسان العربي.

يقول “الحراكي ” في تصريحات له إن الرواية تتناول بشكل جرئ العديد من القضايا الاجتماعية في العالم العربي خاصة التناقضات التي باتت سمة أساسية في الشخصية العربية، وكيف يمكن أن يقدم شخص نفسه بصورة معينة وهو في الواقع خلاف ذلك، وكيف يهرب الإنسان من حقيقته إلى صور براقة تخفي شخصيته الحقيقية، دون أن يحاول هذا الشخص أن يغير من نفسه إلى الأفضل ويكون إنسانا نافعا وصاحب دور في مجتمعه.

وأوضح “الحراكي” أن أول ظهور للرواية سيكون في معرض أبو الظبي الدولي للكتاب القادم بدولة الإمارات، من خلال حفل توقيع للرواية وسط حضور إعلامي عربي، لافتا إلى أن أحداث الرواية منبثقة من الواقع الذي تعيشه المجتمعات العربية والجدير بالذكر أن الروائي نور الحراكي له العديد من المؤلفات منها رواية “أميرات ولكن ” والتي أثارت ضجة وقت صدورها ، ومجموعة قصصية بعنوان ” الواهمون” .