بعد إصابته بكسر في ساقه.. نور مهنا يقدم حفله في قرطاج جالساً

أصيب الفنان السوري “نور مهنا” بكسر في ساقه، إثر سقوطه بأحد فنادق مدينة المنستير، عقب الحفل الناجح الذي أحياه الأحد الماضي (13 أغسطس) بمهرجان المنستير ضمن فعاليات دورته الــ 46.

وكان “مهنا” قد نقل إلى مصحة خاصة حيث أجريت له عملية جراحية عاجلة، قرر بعدها الطاقم الطبي منحه فترة راحة مدتها 45 يوماً، مما يعني أن حفله المقرر في الــ 23 من الشهر الجاري بمهرجان قرطاج الدولي سيضطر إلى تقديمه جالساً إن لم يتم إلغاؤه.

في نفس السياق، أفادت مصادر إعلامية تونسية، أنه من المستبعد أن يعتذر الفنان السوري عن حفله، وليس هناك حل سوى تقديمه جالساً بعد أن أكد الطاقم الطبي أن حالته الصحية لا تسمح له بالوقوف لمدة ساعتين.

ويرتبط “نور مهنا” بعلاقة خاصة مع الجمهور التونسي، حيث قدم عدة حفلات بمختلف المهرجانات التونسية، كما لديه جمهور عريض من عشاق فنه، في حين تقارير صحفية تونسية كانت قد كشفت في وقت سابق أن الفنان “مهنا” ونظراً للوضع الذي تعيشه بلاده سوريا، قرر الاستقرار بتونس منذ 2014.