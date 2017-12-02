نيقولا معوض يحوز على إعجاب المصريات

تزامناً مع النجاح الكبير الذي يحقّقه مسلسل “الحب الحقيقي” في لبنان، يحصد الممثل اللبناني نيقولا معوّض نجاحاً جماهيرياً كبيراً في مصر، بعد مسلسله المصري الجديد “سابع جار” الذي يتحدث عن أدّق تفاصيل حياة المواطن المصري.

نيكولا معوض يلعب في “سابع جار” دور رجل مصري متزوّج ويعاني من مشاكل عائلية مع زوجته، وقد برع في تقديم دور المصري بجدارة، وأثبت عن قدرات تمثيلية عالية جداً يُشكّك بها بعض العرب عند الممثلين اللبنانيين.

وقد بات واضحاً إعجاب الفتيات المصريات بشخصيته بشكل خاص، وقد ظهر ذلك جلياً في المقابلتين اللتين أجرتاها معه “ابلة فاهيتا” و منى الشاذلي في برنامجهما.

يُذكر أنّ نيكولا هو من أوائل الممثلين اللبنانيين الشباب الذين دخلوا الدراما المصرية من بابها الواسع، واستطاعوا أن يحجزوا فيها مكاناً هامّاً.