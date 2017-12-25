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نيكول سابا تقع في حبّ رجل أعمال أرستقراطي في مصر!

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ديسمبر ٢٥ ,٢٠١٧

طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا عملها المصوّر الجديد لأغنية “صورة سيلفي”، بعد طول انتظار من جمهورها، وفيه تقع بحبّ رجل أعمال ثري وارستقراطي.

استغرق العمل على كليب “صورة سيلفي” وقتاً طويلاً قبل أن تُطل فيه نيكول سابا بحلّة جديدة ومختلفة عن كل الفيديو كليبات التي قدّمتها في السابق، حيث تلعب دور سائقة تاكسي، شعبية، تقع من النظرة الأولى بحبّ رجل أعمال أرستقراطي فتصطحبه إلى عالمها الخاص، وفي نهاية المطاف يسرقها إلى مجال عمله وتتحوّل إلى “فاشينيستا”.

قصّة العمل تُبرز الجانب الكوميدي في شخصية نيكول سابا التي قدّمت دورها بخفّة دمّ نادرة فحملت التمثيل إلى عالم الغناء، وهو ما يميّزها اليوم على الساحة الفنية حيث توظّف ذكاء الممثلة التي تعيش فيها لخدمة أعمالها الغنائية المصوّرة.

يُذكر أنّ أغنية “صورة سيلفي” هي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع توما. فيما الفيديو كليب صوّرته نيكول سابا في مصر تحت إدارة المخرج ياسر سامي.

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