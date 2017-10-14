نيكول سابا زوجة تيم حسن في ” الهيبة ” بجزئه الثاني

طال انتظار الجمهور المتحمس لمعرفة الممثلة التي ستكون زوجة تيم حسن في مسلسل “الهيبة” في جزئه الثاني، بعد أن اعتذرت الممثلة نادين نسيب نجيم عن مشاركتها في هذا المسلسل الذي لاقى رواجاً كبيراً في شهر رمضان القادم.

بعد جلسات مُكثّفة مع المُخرج سامر البرقاوي، استقرّ خيار شركة “صبّاح للإعلام” على النجمة نيكول سابا للبطولة النسائيّة في مُسلسل “الهيبة” بجزئه الثاني.

ومن المُقرّر أن تطل نيكول في دور مُستحدث على العمل بعد أن وقّعت أمس عقداً مع شركة “صبّاح للإعلام”.

يُذكر أنّ عدداً من نجوم الدراما سينضمّون للعمل بجزئه الجديد، نذكر منهم الفنّان القدير رفيق علي أحمد الذي وقّع مؤخراً عقداً مع الشركة أيضاً .

ومن المقرّر أن يُعرض الجزء الثاني من “الهيبة” خلال شهر رمضان 2018، وهو من كتابة هوزان عكّو وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “صبّاح للإعلام”.