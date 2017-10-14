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“كنت أتمنى” تحقق الملايين من المشاهدات…..نيللي مقدسي تحتفل بعيد ميلادها ونجاحها في دبي

بقلم

أكتوبر ١٤ ,٢٠١٧

احتفلت النجمة نيللي مقدسي بعيد ميلادها في دبي وسط محبيها ومعجبيها وأصدقائها الذين تمنّوا لها العمر الطويل والمزيد من النجاح، والذين قاموا بمفاجئتها بالورد وقالب حلوى على شكل حقيبة يد وهدايا عديدة تعبيراً عن سعادتهم بهذه المناسبة المميزة، وذلك على وقع نجاح فيديو كليب أغنيتها الجديدة “كنت أتمنى”.

عيد ميلاد نيللي مقدسي انسحب إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث غصّ التايملاين بهذه المناسبة بالتغريدات المليئة بكلمات الحب والأمنيات بالتألق الدائم.

يُذكر أنّ نيللي سبق أن احتفلت بعيد ميلادها في بيروت منذ بضعة أيام وذلك بعد أن فاجأها عدد من الصحافيين واحتفلوا معها بهذه المناسبة السعيدة، وباركوا لها على نجاح عملها الجديد الذي حقق الملايين من المشاهدات.

وهي التي حازت على جائزة “ماسترغايت” بعد تحقيق كليب “كنت أتمنى” أعلى نسبة مشاهدة على كافة المحطات العربية.

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