نيللي مقدسي مادة دسمة للإعلام المصري

بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنيتها الأخيرة “كنت أتمنى”، تحضّر الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي لأعمال جديدة في مصر.

سافرت النجمة اللبنانية نيللي مقدسي إلى مصر حيث من المتوقع أن تلتقي عدداً من الشعراء والملحنين والموزعين المصريين بهدف الاستماع إلى مجموعة من الأغنيات التي ستتضمن مواضيع غنائية جديدة، لتختار منها ما يناسبها، خصوصاً وأنّ نيللي تسعى دائماً إلى التنويع في المواضيع التي تطرحها في أغنياتها.

وستقوم نيللي بلقاء الصحافة المصرية، حيث ستُطل في عدد من المقابلات التلفزيونية والاذاعية لتتحدث عن جديدها، وآخر أعمالها “كنت اتمنى” وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية والكليب.

بانتظار ما ستختارته نيللي من مصر، تبقى متابعة المقابلات التي ستجريها عبر الإعلام المصري مادة دسمة لمتابعيها.